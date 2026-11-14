Alex Baena isimli İspanya Milli Takımı yıldızı, teknik direktörü Luis de la Fuente'yi ve onun Lamine Yamal meselesini ele alış biçimini savunmak için ortaya çıktı.

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İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Alex Baena, teknik direktörü Luis de la Fuente'yi ve onun Lamine Yamal meselesini ele alış biçimini savunmak için çıkış yaptı.

Atletico Madrid'in orta saha oyuncusu, Barcelona'nın genç kanat oyuncusunun İspanya Milli Takımı teknik direktöründen herhangi bir ayrıcalık görmediğini vurgularken, bir önceki aday kadrodan çıkarılmasının bazı fiziksel ağrılar çekmesinden kaynaklandığına dikkat çekti.

Mundo Deportivo gazetesi, Alex Baena'nın yarın pazar günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi'ndeki İspanya-İngiltere maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki açıklamalarını yayımladı.

Yamal'a özel bir muamele göstermeyi kabul edip etmeyeceği sorulduğunda Baena şunları söyledi: "Evet, ama kendisi hiçbir ayrıcalık görmedi. Metropolitano maçını bazı ağrılar çekerek tamamladı, tıbbi tetkiklerden geçti ve mesele bununla sınırlı kaldı. Herhangi bir zamanda ona ayrıcalıklı bir muamele göstermek zorunda kalırsak, bütün oyuncular bunu anlayışla karşılar."

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Baena ayrıca De la Fuente'nin kararı etrafında kopartılan gürültünün önemini azaltmak isteyerek şunları belirtti: "Daha önce hiç Lamine Yamal kadar ilgi gören bir oyuncumuzun olmadığını anlamamız gerekiyor."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Ama bence Luis de la Fuente, herhangi başka bir oyuncuya da aynı şekilde davranırdı. Gürültü, milli takımın içinde yaşananlardan çok dışarıdan geliyor."

Milli oyuncu, İspanya soyunma odasındaki atmosferin bu durumun ne kadar doğal bir biçimde ele alındığını yansıttığına işaret etti.

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Orta saha oyuncusu, İspanya'nın bir sonraki rakibi olan İngiltere Milli Takımı'nın durumunu da değerlendirdi ve iki milli takımı uluslararası arenadaki en güçlü ekipler arasına koymakta tereddüt etmedi.

Şöyle konuştu: "Bence İngiltere'yle birlikte dünyanın en iyi iki milli takımıyız. İngiltere şu an en hazır takım ve bünyesinde büyük oyunculardan oluşan bir grup barındırıyor."

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Kısa süre önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Harry Kane hakkında ise Baena, ödülü bir İspanyol oyuncunun ya da Lamine Yamal'ın kazanmasını tercih edeceğini itiraf etti; ancak İngiliz forvetin bu ödüle layık görülmesini hak edilmiş olarak değerlendirdi.

Baena, İngiltere Milli Takımı'ndaki en belirgin tehlike kaynaklarına karşı uyararak şunları söyledi: "Kane ve Bellingham, kendi mevkilerindeki en iyi oyunculardan. Kaleye doğru doğrudan ilerleme kabiliyetlerine karşı dikkatli olmalı ve onlara özel bir ilgi göstermeliyiz."

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Baena, kişisel gelişimine ve Dünya Kupası'na katılan milli takım kadrosuna dahil edildiğinde maruz kaldığı eleştirilere de değindi.

Almeria doğumlu oyuncu, geçen sezonunun kariyerinin en iyisi olmadığını itiraf etti; ancak De la Fuente'nin kendisine sürekli gösterdiği güveni savundu ve o günden bu yana seviyesinde yaşanan değişimden bahsetti.

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Şöyle dedi: "İnsanların beni kadroya çağırma kararını eleştirmesini anlayışla karşılıyorum. Sezonumun en iyisi olmadığını her zaman kabul ettim. Ama teknik direktör bana her zaman güvendi, ben de sahip olduğum her şeyi yüzde 100 veriyordum. Ayrıca grup içinde olumlu bir atmosfer yaratmaya da çokça katkıda bulunuyorum. Dünya Kupası'nın, daha önce başaramadığım niteliksel bir sıçrama yapmama yardımcı olduğu da doğru ve şu an kariyerimin en iyi dönemini yaşıyorum."

Son olarak Atletico Madrid'li oyuncu, İspanya Milli Takımı'nı tarihin en uzun yenilgisiz art arda maç serisine sahip ekip yapan mağlubiyetsiz maç serisini sürdürmenin önemine dikkat çekti.

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Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu meseleye büyük önem veriyoruz. Hiçbirimiz kaybetmeyi sevmez. Nereye kadar ulaşabileceğimizi görmemiz önemli."