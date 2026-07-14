Atlético'nun stadyumunda "alev topu"... Barcelona, Álvarez transferinde sürpriz bir hamleye işaret ediyor

Barcelona, Polonyalı Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından hücum hattını güçlendirmek için en büyük önceliği oluşturan Arjantinli forvet Julian Alvarez'i kadrosuna katmak amacıyla önümüzdeki günlerde Atlético Madrid'e daha cazip bir teklif sunmayı planlıyor.

İspanyol "AS" gazetesi, Katalan kulübün yönetiminin, Atlético Madrid'i ciddi müzakerelere zorlamak amacıyla, 100 milyon avroyu geçmeyen ilk tekliften daha cazip yeni bir teklif hazırladığını bildirdi.

Barcelona Başkanı Juan Laporta, dün Pazartesi günü İspanya ile Fransa arasındaki Dünya Kupası yarı final maçını izlemek üzere ABD'nin Dallas kentine vardığında yaptığı açıklamada, "Sunulan teklif çok büyük, ancak sınırsız değil" demiş olsa da, gerçekte Katalan yönetimin anlaşmayı tamamlamak için teklif tutarını yükseltmesi gerektiğinin farkında olduğu görülüyor.

Laporta şunları ekledi: “Miguel Ángel Gil Marín (Atlético Madrid Başkanı) ile son görüşmemizde çok net konuştum. Başlangıçta sunduğumuz teklifle ilgili bazı karışıklıklar vardı, ben de ona bunu açıkladım ve o zamandan beri herhangi bir ilerleme kaydedemedik.”

Alay konusu olan teklif

Barcelona’nın 100 milyon avroyu geçmeyen ilk teklifi, sosyal medyada Atlético Madrid taraftarları arasında alay konusu oldu; zira oyuncunun sözleşmesindeki tazminat bedeli 500 milyon avro ve Real Madrid, onu transfer etmek için kamuoyuna 150 milyon avro teklif etmişti. ve bu teklifi Atlético baştan reddetmişti.

Ancak durum, Alvarez’in Dünya Kupası’nda yer alırken yaptığı açıklamaların ardından kökten değişti. Alvarez, ayrılma isteğini dile getirerek, “transferin ‘herkes için en iyisi’ olduğunu” ve “hayalini gerçekleştirmek istediğini” söyledi. Bu sözler oyunun gidişatını tamamen değiştirdi ve Barcelona’ya kapıyı açtı.

Flick beklemek istemiyor

Alman teknik direktör Hansi Flick, yaz transfer döneminin kapanmasını bekleyerek takımının nihai kadrosunu belirlemekte ısrar etmiyor. Kulüpteki ilk iki sezonunda olduğu gibi; o sezonlarda, henüz kayıt yaptırmamış oyuncularla sezona başlamış ya da savunma oyuncusu Iñigo Martínez’in durumunda olduğu gibi son anda ani ayrılıklar yaşanmıştı.

Laporta, ABD'ye varır varmaz şunları söyledi: “Açıkçası kimseye ayak uydurmayacağız. Kendi tarzımızı dayatacağız. Bu teklif kesin değil ve geçerlilik süresini o zaman açıklayacağız. Bu teklifi, teknik direktörün ve sportif direktörün beğendiği bir oyuncuyla sözleşme imzalamak amacıyla sunduk.”

Nihai karar tarihi

Barcelona yetkilileri, bu ayın sonu ya da önümüzdeki Ağustos ayının başı, transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin ya da spor yönetiminin Lewandowski’nin ayrılışını telafi etmek için başka alternatifler aramak zorunda kalıp kalmayacağının belli olacağı son tarih olduğunu vurguluyor.

Görünüşe göre Barcelona’nın atması gereken ilk adım, mali teklifin değerini önemli ölçüde artırmak; özellikle de oyuncunun kendisi ayrılma isteğini ve Blaugrana forması giyme hayalini gerçekleştirmek istediğini açıkladıktan sonra, bunun en azından Atlético Madrid’i ciddi müzakerelere zorlamaya yeteceğini umarak.