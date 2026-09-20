Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanan Atletico Madrid ile Real Madrid derbisinin ilk yarısı, gergin bir atmosfere sahne oldu. Maçın gidişatına arbedeler, sürtüşmeler ve sert müdahaleler damga vururken, Real Madrid oyuncuları da bir dizi hakem kararına itiraz etti.

Real Madrid özellikle iki müdahaleye itiraz etti; oyuncular, Cuti Romero ve Kang-in Lee'nin daha ağır bir ceza gerektirebilecek faller yaptığını düşündü ve itirazlar ilk yarı boyunca sürdü.

İlk yarının bitimine az kala Kang-in Lee, orta sahada Federico Valverde'ye arkadan sert bir müdahalede bulundu. Olay, hakem Ortiz Arias'ın hemen yakınında gerçekleşti; hakem, Atletico oyuncusuna sarı kart göstermeden Real Madrid lehine serbest vuruş kararı verdi.

Televizyon tekrarları, Koreli oyuncunun müdahalesinin doğrudan Valverde'nin ayak bileğine geldiğini ve Real Madrid oyuncusunun temasın ardından bileğinin burkulduğunu gösterdi. Valverde olaya itiraz ederken, hakem yalnızca faul kararı vermekle yetindi.

Müdahale, uygun cezanın ne olması gerektiğine dair soru işaretleri doğurdu; özellikle temasın şiddeti o an için hakem tarafından tam olarak net biçimde görülmemişti, televizyon tekrarları ise müdahalenin ayrıntılarını daha ayrıntılı biçimde ortaya koydu.