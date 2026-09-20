Ligin yedinci haftasında bu akşam oynanan Atletico Madrid ile konuk Real Madrid arasındaki Madrid derbisinde bazı tartışmalı hakem kararlarına tanık olundu.

Atletico Madrid, ikinci yarıda penaltı kazanırken, Real Madrid oyuncusu Dean Huijsen kırmızı kart gördü.

Ayrıca Real Madrid oyuncuları, ilk yarıda Cuti Romero'nun Jude Bellingham'a yaptığı sert müdahalenin ardından kırmızı kart talep etti. Aynı durum, Kang-in Lee'nin Fede Valverde'nin ayak bileğine yaptığı müdahalede de yaşandı.

Tartışmalı hakem kararları konusunda uzmanlaşmış "Archivo VAR" sitesi, Huijsen'in kırmızı kart görmesinin hak edilmiş olduğunu belirtti.

Sitede şu ifadeler yer aldı: "Huijsen, topa yönelik herhangi bir mücadele olmaksızın Giuliano'yu tutup ceza sahası içinde yere düşürdü. Bu, direkt kırmızı karttır."

Ayrıca şu noktaya dikkat çekildi: "Saha hakemi, pozisyonu inceleme ekranından izledikten sonra sarı kartı kırmızıya çevirdi."

Archivo VAR hesabı, Cuti Romero'nun kırmızı kart görmemesiyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "VAR hakemi, Atletico Madrid ile Real Madrid maçını bir sirke çeviriyor."

Hesap şunları vurguladı: "Cuti Romero topa oynadı ve ardından bacağının üst kısmıyla Bellingham'ın dizine çarptı. Bu, sarı karttır."

Şu soruyu da öne çıkardı: "Soru şu: Acaba VAR hakemi, oyuncu kimliğinde bir karışıklık mı olduğunu düşündü?"

Atletico oyuncusu Kang-in Lee'nin müdahalesiyle ilgili olarak Archivo VAR şöyle dedi: "Metropolitano stadında VAR hakeminden büyük bir hata. Kang-in Lee, kramponlarının çivilerini Valverde'nin ayak bileğine sapladı ve bu, topa oynama şansı hiç olmadan bileğinin burkulmasına neden oldu."

Şu açıklama yapıldı: "Açık ve net bir direkt kırmızı kart. Hakem Ortiz Arias sarı kartı bile çıkarmadı, VAR'daki Trujillo Suárez ise pozisyonu görmezden geldi ve müdahale etmedi."

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