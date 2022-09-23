Arjantinli yıldız, ülkesinin idmanında hoş olmayan bir soruyla karşılaşınca arbede yaşandı.

PSG yıldızı Lionel Messi, antrenman sırasında Arjantinli takım arkadaşı Rodrigo De Paul ile şakalaşırken bir arbede yaşandı.

Sosyal medyada dolaşan video, ulusal takımın Miami'deki kampı sırasında cuma gecesi Honduras'la hazırlık maçına hazırlanırken çekildi.

Messi ve De Paul'ün durum kızışmadan önce birbirlerine küçük yumruklar attığı görülüyor ve Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Leandro Paredes duruma müdahale etmek zorunda kalıyor.

Getty Images

Ne söylendi?

Mundo Deportivo'ya göre, De Paul, 10 numaralı süperstara girdikleri tartışma sırasında, "Aptal mısın Messi?" diye soruyor.

Ve Messi, takım arkadaşına hafif bir tokat atıyor.

O sırada Paredes devreye giriyor ve De Paul'u uzaklaştırıyor. Biraz çatışmacı tavırlarına rağmen, üç oyuncunun neşesi yerinde görünüyor ve bu tartışma çok da uzamıyor.

Söz konusu ikili, De Paul'un 2018'de göreve çağrılmasından bu yana milli takımda birlikte güçlü bir ilişki kurdu ve 2021'de Copa America kazanan kadronun bir parçasıydı.

Getty

Lionel Scaloni'nin takımı, önümüzdeki hafta Çarşamba günü Jamaika ile karşı karşıya gelmeden önce bu gece Miami'nin Hard Rock Stadyumu'nda Honduras ile karşılaşacak.

Bu maç, kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası öncesinde sondan bir önceki maç olacak ve takımın Birleşik Arap Emirlikleri ile de maç yapması planlanıyor.

C Grubu'nda olan Arjantin, bu yıl Katar'da Meksika, Polonya ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Daha fazlası için:

Manchester United yıldızı Cristiano Ronaldo, bir çocuğun telefonunu fırlattığı gerekçesiyle Futbol Birliği (The Football Association) tarafından suçlu bulundu