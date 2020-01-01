Atletico Madrid'li Renan Lodi koronavirüse yakalandı
Atlético Madrid'in Brezilyalı sol beki Renan Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Globoesporte tarafından duyurulan ve AS Gazetesi tarafından da onaylanan habere göre, Mart başında koronavirüs semptomları gösteren Lodi, süreci kulübüyle paylaştı. O dönemde bu semptomların gripten kaynaklandığı düşünülüyordu.
Lodi, günler sonra kulübe nefes alma zorluğu yaşadığını aktardı. Genç oyuncunun eşiyle birlikte yaşadığı evine bir doktor gönderilirken birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterdiği öğrenildi.
Geçtiğimiz çarşamba günü Atletico Madrid oyuncularına koronavirüs testi yaparken cuma günü açıklanan sonuçlarda Lodi'nin testi pozitif çıktı. Henüz herhangi bir semptom görülmeyen Lodi, 10 gün boyunca karantinada kalacak.
Bu sezon performansıyla parlayan Brezilyalı oyuncu, Diego Simeone'nın en güvendiği oyuncularından biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı son 16'da oynanan maçın ilk ayağında Lodi maçın adamı seçilmişti.