Atletico Madrid'li Renan Lodi koronavirüse yakalandı

Koronavirüs semptomları göstermeyen Renan Lodi'nin, yapılan testleri pozitif çıktı. Brezilyalı oyuncu karantina altına alındı.

Atlético Madrid'in Brezilyalı sol beki Renan Lodi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Globoesporte tarafından duyurulan ve AS Gazetesi tarafından da onaylanan habere göre, Mart başında koronavirüs semptomları gösteren Lodi, süreci kulübüyle paylaştı. O dönemde bu semptomların gripten kaynaklandığı düşünülüyordu.

Haberin devamı aşağıda

Lodi, günler sonra kulübe nefes alma zorluğu yaşadığını aktardı. Genç oyuncunun eşiyle birlikte yaşadığı evine bir doktor gönderilirken birkaç gün sonra koronavirüs semptomları gösterdiği öğrenildi.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz çarşamba günü oyuncularına koronavirüs testi yaparken cuma günü açıklanan sonuçlarda Lodi'nin testi pozitif çıktı. Henüz herhangi bir semptom görülmeyen Lodi, 10 gün boyunca karantinada kalacak.

Bu sezon performansıyla parlayan Brezilyalı oyuncu, Diego Simeone'nın en güvendiği oyuncularından biri oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 'a karşı son 16'da oynanan maçın ilk ayağında Lodi maçın adamı seçilmişti.