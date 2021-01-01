Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez Beşiktaş maçını unutamıyor

Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez, A takım formasını ilk kez giydiği Beşiktaş maçını hiçbir zaman unutamayacağını söyledi.

La Liga'da son haftalara girilirken şampiyonluk yarışına küçük de olsa bir avantajla giren Atletico Madrid'in yıldızı Saul Niguez, kendisi adına inişli çıkışlı geçen sezondan büyük bir keyif aldığını söyledi. Saul sakatlıklar nedeniyle zor bir sezon geçirse de kızının doğumuyla hayata ve yaşananlara bakış açısının değiştiğini belirtti.

Saul Niguez ne söyledi?

İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen Saul, son haftalarını yaşadığımız maratonun kariyerinin en iyi sezonu olmadığını ancak kişisel gelişiminde büyük bir adım attığını söyledi:

"Kızımın doğması başıma gelen en iyi şeydi. Artık hayata daha büyük bir tutkuyla bağlıyım. Kötü zamanlarda daha olumlu düşünmeyi öğrendim ve hem daha iyi bir insan hem de daha iyi bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Bu düşünme tarzının beni daha iyi bir profesyonel yapacağına inanıyorum."

Premier Lig takipçisi

Kariyerinin ilk yıllarına göre futbola olan bakış açısının değindiğini belirten Saul, karşılaşmaları artık daha profesyonel bir gözle izlediğini söyledi:

"Tüm La Liga maçlarını takip edemiyorum ama genellikle Premier Lig'i izliyorum. Sadece en büyük altı takım değil diğer takımların maçları da ilgi çekici oluyor.

"İspanya'da ise genellikle birkaç hafta sonra bizle oynayacak takımları izlemeye çalışıyorum ama bunca sene oynadıktan sonra artık La Liga'da her şeyi görmek gerekmiyor çünkü oyuncuların yüzde 80'ini zaten tanıyoruz.

"Ancak benden farklı olarak futbol izlemekten hoşlanmayan pek çok futbolcu olduğunu söyleyebilirim."

Beşiktaş maçını unutamıyor

Atletico Madrid formasıyla unutamadığı en güzel anısını A takım formasını ilk kez giydiği Beşiktaş maçı olarak nitelendiren Saul, 8 Mart 2012'de oynanan karşılaşmayı unutamadığını söylüyor:

"Henüz 18 yaşında bir altyapı oyuncusuydum ama Vicente Calderon'da ilk maçıma çıkmak inanılmaz bir histi. Ailem ve bütün arkadaşlarım oradaydı. Çok duygusal bir andı.

"Vicente Calderon'da adımın anons edilmesi ve taraftarların desteğini hissetmek yıllarca Atletico Madrid altyapısında yer almış biri için harikaydı.

"Yaşadığım o an aklıma geldiği her zaman beni mutlu ediyor ve futboldan keyif alıyorum."

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