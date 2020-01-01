Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Diego Costa, Türk kulüplerine de önerildi

Atletico Madrid, deneyimli golcüsüyle yollarını ayırma kararı aldı...

ÖZEL HABER

, golcü futbolcusu Diego Costa'ya kulüp arıyor.

Goal'ün edindiği bilgilere göre Teknik Direktör Diego Simeone'nin performansından memnun olmadığı 31 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinin bitimine bir yıl kala satış listesine kondu.

Türk kulüplerine de önerildi

Atletico Madrid yönetimi makul bir bonservis bedeli karşılığında Diego Costa'yı gözden çıkarmaya hazırlanırken, oyuncu menajeri vasıtasıyla İtalya, İngiltere, ve 'den bazı kulüplere önerildi.

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Atletico Madrid'den yıllık 10 milyon euro kazanan Diego Costa'nın önceliği Avrupa'da kalmak olsa da transferin önündeki en büyük engel oyuncunun yüksek maliyeti. Bu nedenle , , de oyuncunun alternatifleri arasında.

Daha önceden 2010-2014 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen Diego Costa, 2017-18 sezonunun devre arasında 66 milyon euro'luk bonservis bedeli karşılığında 'den tekrar transfer edilmişti.

İkinci Atletico Madrid döneminde beklentileri karşılayamayan Diego Costa, İspanyol ekibiyle bu dönemde çıktığı 74 resmi maçta 17 gole imza atarken, 13 de asist yapmıştı.