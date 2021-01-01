Atletico Madrid'in genç yıldızı Joao Felix, Cristiano Ronaldo'dan nasihat alıyor

La Liga ekibi Atletico Madrid'in genç yılzıdı Joao Felix, Cristiano Ronaldo'nun kendisine birçok konuda yardımcı olduğunu açıkladı.

Atletico Madrid’in Portekizli forveti Joao Felix, Cristiano Ronaldo’yu akıl hocası olarak adlandırıyor.

Joao Felix: Cristiano Ronaldo benim için büyük bir etki

Ronaldo’nun tecrübesinden faydalandığını dile getiren Felix, oyununun gelişiminde, büyük maçlar için yardımcı olması konusunda yıldız oyuncudan tavsiyeler aldığını söylüyor. İngiliz basınından Daily Mail’e konşuan Felix, şu sözleri sarf etti: "Cristiano benim için büyük bir etki. Milli takımdayken, bana ve tüm gençlere iş, motivasyon, her şey hakkında tavsiyeler vermeye çalışıyor.”

Joao Felix’ten Mason Mount’a övgü

Atletico’nun Portekizli yeteneği, Chelsea forması giyen Mason Mount’ı da beğendiğini söyledi: “Oyununu, topu hareket ettirme şeklini, topa dokunma şeklini seviyorum."

“Üç veya dört yıl önce Benfica'da Chris Willock ile oynadım. Chelsea'de bir adam olduğunu, bana benzediğini ve bu ismin Mason Mount olduğunu söyledi."

"Willock’un o sözünden birkaç yıl sonra Mount, A takımda Chelsea için oyamaya başladı. Oyununu seviyorum. Willock, Mount henüz Premier Lig'de forma giymeden önce bana ondan bahsetmişti. Bu yüzden onu görmeyi bekliyordum."

Joao Felix & Mason Mount

Atletico’nun yıldızı Joao Felix, bu sezon toplamda 27 karşılaşmaya çıktı ve 9 gol, 5 asist kaydetti. Mason Mount ise bu sezon Chelsea’nin en istikrarlı oyuncusu oldu. İngiliz futbolcu, Londra ekibiyle tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 5 gol atıp 6 asist yaptı.

Joao Felix ve Mason Mount, bu akşam saat 23.00’te Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bükreş’te oynanacak Atletico Madrid - Chelsea maçında karşı karşıya gelecek.