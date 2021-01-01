Atletico Madrid'e Kral Kupası şoku: 3. Lig takımı Cornella'ya elendiler
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La Liga'da iki maç eksiği ile en yakın takipçisi Real Madrid'in iki puan önünde lider bulunan Atletico Madrid, Kral Kupası'nda şok yaşadı.
Diego Simeone'nin öğrencileri, 2. Tur maçında İspanya 3. Lig'inde mücadele eden Cornella'ya 1-0 mağlup olarak elendi.
Cornella'ya turu getiren golü 7. dakikada Adrian Jimenez Gomez kaydetti. Atletico Madrid'de 63. dakikada 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ricard Sanchez, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.