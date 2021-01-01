Atletico Madrid'e Kral Kupası şoku: 3. Lig takımı Cornella'ya elendiler

Diego Simeone'nin öğrencileri Kral Kupası 2. Tur maçında deplasmanda Cornella'ya 1-0 mağlup olarak elendi.

'da iki maç eksiği ile en yakın takipçisi 'in iki puan önünde lider bulunan , Kral Kupası'nda şok yaşadı.

Diego Simeone'nin öğrencileri, 2. Tur maçında İspanya 3. Lig'inde mücadele eden Cornella'ya 1-0 mağlup olarak elendi.

Cornella'ya turu getiren golü 7. dakikada Adrian Jimenez Gomez kaydetti. Atletico Madrid'de 63. dakikada 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ricard Sanchez, kırmızı kart görerek oyundan atıldı.