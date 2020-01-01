Atletico Madrid'de Angel Correa ve Sime Vrsaljko'nun testleri pozitif çıktı

Atletico Madrid'de iki oyuncunun testlerinin pozitif çıkmasının ardından takımın geri kalanına yapılan testler negatif olarak sonuçlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular ve teknik ekibe dün uygulanan testlerinin tamamının negatif sonuç verdiği belirtildi.

Takımda daha önce testleri pozitif çıkan iki ismin ise futbolcular Angel Correa ve Sime Vrsaljko olduğu kaydedildi.

İki futbolcunun da herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde karantinaya alındığı ifade edildi.

'in Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde perşembe günü 'nın Leipzig takımıyla karşılaşacağı maç için yarın 'in başkenti Lizbon'a hareket edeceği bildirildi.