Atlético Madrid, zayıf bir Arsenal'i Şampiyonlar Ligi yarı finalinde mağlup etti; Makkelie başrolü oynadı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid ile Arsenal arasında oynanan iki maçlık seri hâlâ tamamen açık. Salı günü İspanya'da oynanan ilk maç, Viktor Gyökeres ve Julián Álvarez'in penaltılarını gole çevirmesiyle 1-1 berabere sonuçlandı. Emirates Stadyumu'ndaki rövanş maçı önümüzdeki hafta Salı günü oynanacak.

Tribünlerden maçı izleyen İspanya Kralı Felipe de dahil olmak üzere herkes, Arsenal'in ilk ciddi tehlikesinin geldiğini gördü. Eski PSV oyuncusu Noni Madueke, Piero Hincapié'ye pas verdi, ancak Hincapié topu ağlara gönderemedi. Atlético, Álvarez ile karşılık verdi, ancak Álvarez'in şutu David Raya tarafından kurtarıldı.

Bu, hayal kırıklığı yaratan ilk yarıda sayılabilecek iki nadir önemli an oldu; ancak güçlü bir performans sergileyen Madueke sayesinde maç biraz daha canlandı. Kanat oyuncusu ustaca boşluk buldu ve hareketini Jan Oblak'ın kalesinin bir metre yanından geçen tehlikeli bir şutla tamamladı.

İlk yarının bitimine az bir süre kala Arsenal, İspanyol savunmasının ortasında boşluk buldu. Gyökeres şut çekmek üzereyken, eski Feyenoordlu Dávid Hancko tarafından arkadan itildi. Makkelie penaltı kararı verdi ve Gyökeres penaltıyı kendisiyle güzelce gole çevirdi: 0-1.

Atlético ikinci yarıya hırslı başladı ve Ademola Lookman ile Antoine Griezmann üzerinden etkili ataklar geliştirdi. İlk olarak Nijeryalı oyuncu Raya'ya sert bir şut çekti, ardından gelen topu, hücum eden ve gözle görülür şekilde sinirli olan Griezmann değerlendiremedi.

Bir sonraki atakta Atlético, çabalarının karşılığını aldı. Marcos Llorente'nin şutu Ben White'ın uzattığı koluna çarptı ve VAR kontrolünün ardından Makkelie penaltı noktasını gösterdi. Álvarez şutu muhteşem bir şekilde ağlara gönderdi: 1-1.

Atlético havayı yakalamıştı ve özellikle ikinci yarıdaki performansı göz önüne alındığında kesinlikle hak edeceği bir üstünlük için tüm gücüyle saldırıya geçti. Griezmann bir kez daha gole çok yaklaştı, ancak Lookman’ın mükemmel hazırlık çalışmasının ardından Fransız oyuncunun şutu üst direğe çarptı.

Arsenal bu tehlikeden kurtuldu ve bir sonraki büyük fırsat da Atlético'ya geldi. Lookman hızlı bir hareketle rakibini ustaca ekarte etti, ancak köşeyi seçmeyi ihmal etti ve Raya'ya kurtarış yapma fırsatı verdi.

Álvarez, Eberechi Eze'nin talihsiz bir düşüşünün ardından mecburen kenara çekilmek zorunda kaldıktan hemen sonra, forvet Hancko'nun bacağından kolayca geçti. Makkelie penaltı düdüğü çaldı, ancak VAR Dennis Higler tarafından ekrana çağrıldı ve kararından geri adım attı.

Atleti, bu tehlikeli anın etkisiyle biraz sarsılmış görünüyordu ve maçın son dakikalarında başarılı bir şekilde savunmaya çekildi. Arsenal bu durumdan yararlanamadı ve uzatma dakikalarında, oyuna sonradan giren Nahuel Molina'nın şiddetli şutu kaleyi birkaç santimetre üzerinden geçince bir kez daha kurtuldu: 1-1.



