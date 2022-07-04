Atletico Madrid, Wanda Metropolitano için yeni isim hakları anlaşması yapmaya hazırlanıyor

Bir marka olarak Atleti, stadyumun isim haklarından yüksek bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Atletico Madrid, Wanda'nın sponsorluğunda beş yıl kaldıktan sonra stadyumlarının isim hakları için yeni bir anlaşm yapmaya hazırlanıyor.

Beş yıl boyunca Çin holdingi Wanda'nın adını taşıyan Metropolitano, Wanda grubunun Atletico Madrid'e anlaşmayı uzatmayacağını açıklamasından sonra farklı bir sponsora sahip olacak.

Yeni bir anlaşmanın yapılacağı gelen bilgiler arasında. Mundo Deportivo'ya göre, Civitas yeni sponsor olmaya hazırlanıyor.

Civitas grubu başta inşaat ve emlak acenteliği olmak üzere çeşitli faaliyetlerde iş yapıyor. Civitas, Metropolitano'nun yanında Atletico Madrid için yeni bir antrenamn merkezi inşa etmeye de hazırlanıyor.

Göğüs sponsoru

Habere göre; Atletico Madrid hala forması için yeni bir sponsor bulamıyor. Plusnet 500, gelecek sezondan itibaren forma önünde olmayı bırakacak ve bir kripto para birimi şirketi olan Whalefin devralmak için en büyük aday gibi görünüyor.

Bir marka olarak Atleti, stadyumun isim haklarından yüksek bir gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Daha önce yılda 10 milyon euro alan Atletico Madrid, pandeminin etkileri göz önüne alındığında daha yüksek bir bedel almayı amaçlıyor. Gelen başarılarla birlikte de bonusların da planın içinde yer alması konuşuluyor.

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