Atletico Madrid, Riyadh Air Metropolitano'da Viking'i 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki puanını yediye çıkardı. Alexander Sorloth ve Julian Alvarez'in beş dakika içinde attığı goller, mücadeleyi ilk yarım saat dolmadan belirledi. Diego Simeone'nin ekibi, Avrupa serüvenine yaptığı tutuk başlangıcın ardından yeniden iddiasını ortaya koydu.

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İlk dört maçının yalnızca birini kazanıp son karşılaşmasında Bayern Münih'e yenilen Atletico'nun, kendi sahasında güçlü bir karşılık vermesi gerekiyordu. Viking, ilk yedi dakika içinde Erik Botheim'ın yakaladığı iki fırsatla kısa süreliğine sürpriz sinyali verse de ev sahibi ekip üstünlüğünü hızla ortaya koydu. Sorloth ve Alvarez'in beş dakika arayla bulduğu gollerin ardından farkın açılmasını, Atletico'nun 20 şutunda yedi kurtarış yapan Viking kalecisi Lubomir Belko'nun etkileyici Şampiyonlar Ligi ilk maçı önledi.

Devre arasına girilirken üç puanı büyük ölçüde garantileyen Simeone'nin oyuncuları, ikinci yarıda tempoyu düşürdü. Topa sahip olma oranının yüzde 56'sını Norveç temsilcisine bırakmakta sakınca görmeyen Atletico, kompakt ve disiplinli 4-4-2 dizilişiyle Viking'in maç boyunca kaleyi bulan yalnızca bir şut çekmesine izin verdi. Johnny Cardoso lehine verilen penaltı kararı, 61. dakikada VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Henrik Falchener ise uzatma dakikalarında Giuliano Simeone'yi düşürdüğü için kırmızı kart gördü.

GOAL, Riyadh Air Metropolitano'daki maçta Atletico Madrid oyuncularının performanslarını değerlendirdi:

Kaleci ve savunma

Jan Oblak (6/10): Viking'in ilk fırsatlarında şutlar dışarı gittiği için 81. dakikaya kadar kurtarış yapması gerekmedi. Sonunda müdahale etmesi gerektiğinde ise oyuna sonradan giren Amin Cosic'in falsolu şutunu rahatça kontrol ederek kalesini zorlanmadan gole kapattı.

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Marcos Llorente (7/10): Beşinci dakikada Zlatko Tripic karşısında geçildi ancak sonrasında sağ kanadı kapattı. 56 pasının 49'unda isabet sağladı, beş ikili mücadelesinin dördünü kazandı, 17. dakikada iki fırsat yarattı ve 51. dakikada Sorloth'un gole çevirmeye çok yaklaştığı tehlikeli bir orta yaptı.

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Robin Le Normand (7/10): İkili mücadelelerde üstün, baskı altında sakindi. Hareketli başlangıcının ardından Botheim'ı etkisiz hâle getirmeye yardımcı oldu. Üç hava topu mücadelesinin tamamını kazandı ve Viking'in 14 ortası sonuçsuz kalırken beş topu kafayla uzaklaştırdı.

David Hancko (7/10): Gecenin Atletico adına en iyi stoperiydi. Tehlikeleri iyi sezerek sekiz savunma katkısı yaptı, 65. dakikada Giuliano Simeone'ye şut fırsatı hazırladı ve 68. dakikada kornerden gelen topa kafayla vurup gole yaklaştı.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Sol kanatta sürekli bir yaratıcı tehdit oluşturdu. Ceza sahasına koşusunu kusursuz zamanlayıp 19. dakikadaki açılış golünde topu Sorloth'a çıkardı. 52. dakikada da üst köşeye yönelen uzak mesafeli şutunda Belko'yu uzanarak kurtarış yapmaya zorladı. Ayrıca 44. dakikada Cardoso'nun fırsatı için topu aşırtarak geriye çıkardı ve kısa kullanılan kornerde Hancko'nun kafa vuruşuna zemin hazırladı. Savunmada ise rakipleri onu dört kez çalımla geçti.

Orta saha

Lee Kang-In (7/10): Sağ tarafta hareketli ve yaratıcıydı. 32. dakikada Belko'yu yerden gelen şutunda iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Llorente'nin 51. dakikadaki tehlikeli ortasını hazırlayan akıcı hücuma katkı verdi ve ikinci yarı başlar başlamaz Gianni Stensness'e sarı kart gösterilmesine neden oldu. 57. dakikada oyundan çıktı.

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Koke (7/10): Bayern yenilgisinin ardından ilk 11'e dönen kaptan, alışıldık soğukkanlılığıyla oyunun temposunu belirledi. 16. dakikada savunmadan seken sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı; 34. dakikada Alvarez'e uzaktan şut fırsatı hazırladı. 68. dakikada oyundan çıkana kadar orta sahadaki geçişleri akıcı tuttu.

Johnny Cardoso (7/10): Sahanın iki ucunda da hareketli bir performans sergiledi. İlk gol öncesinde Grimaldo'nun koşusunu gördü, 0,53'lük gol beklentisiyle tüm oyuncular arasında ilk sırada yer aldı ve 44 ile 65. dakikalarda Belko'nun iyi kurtarışlarına takıldı. 61. dakikada lehine verilen penaltı kararı VAR incelemesiyle ofsayt nedeniyle iptal edildi; maç sonlarına doğru bir hızlı hücumda da ayağı kaydı.

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Alex Baena (6/10): Orta sahanın solunda görev yaptı. İlk 45 dakikada hareketliydi ve 32. dakikada üst köşeye giden şutunda Belko'yu iyi bir kurtarış yapmaya zorladı ancak birkaç şutu engellendi. Devre arasında yerini Pablo Barrios'a bıraktı.

Hücum

Alexander Sorloth (7/10): Sezonun ilk golünü 19. dakikada sol ayağıyla yaptığı net bir vuruşla vatandaşlarına karşı attı. Topu iyi sakladı, 32. dakikada Lee'ye şut fırsatı hazırladı ve Llorente'nin ortasına yetişip ikinci golünü atmaya çok yaklaştı. 71. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Julian Alvarez (8/10): Sahada bir saatten az kalmasına rağmen belirleyici katkıyı verdi. 24. dakikada kanattan kullandığı doğrudan frikikte top, Belko uzaklaştırmadan önce çizgiyi geçti. Kaleciyi bir kez daha uzaktan denedi ve 57. dakikada oyundan çıkmadan önce ilk yarıda birçok atağı başlattı.

Yedekler ve teknik direktör

Pablo Barrios (6/10): Devre arasında Baena'nın yerine girdi. Atletico tempoyu kontrol ederken orta sahaya istikrar kattı ve 36 pasının 34'ünde isabet sağladı. 88. dakikada Jonathan David'i hızlı bir kontra atakta hareketlendirerek asist yapmaya çok yaklaştı.

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Jonathan David (6/10): 57. dakikada Lee'nin yerine girdi ve pas bağlantılarında becerisini gösterdi. 79. dakikada Grimaldo'nun uzun pasını dokunuşuyla Cardoso'nun önüne bırakarak onu kaleye yönlendirdi. Bir kez ofsayta yakalandı; 88. dakikada savunmayı geçtikten sonra yakaladığı iyi fırsatta topa düzgün vuramayıp şutunu dışarı göndermesine üzülecektir.

Giuliano Simeone (6/10): 57. dakikada Alvarez'in yerine girdikten sonra kendine özgü dinamizmi oyuna taşıdı. 65. dakikada ceza sahasının ortasından yaptığı vuruş engellendi. Uzatma dakikalarında hızla savunma arkasına sarkıp Falchener'in kırmızı kart görmesine yol açan taktik faulü yaptırarak enerjik performansını tamamladı.

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Morten Hjulmand (6/10): Orta sahayı güçlendirmek için 68. dakikada Koke'nin yerine oyuna girdi. 14 pasının tamamında isabet sağladı; Viking ise maça geri dönmenin yolunu bulamadı.

Rodrigo Mendoza (6/10): 71. dakikada Sorloth'un yerine girdi ve iyi bir izlenim bıraktı. Üç çalımının tamamında başarılı oldu; uzatma dakikalarında ceza sahası dışından çektiği şutla Belko'yu soluna uzanıp kurtarış yapmaya zorladı.

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Diego Simeone (7/10): Bayern yenilgisinin ardından yaptığı üç isabetli değişikliğin karşılığını, maçı belirleyen son derece etkili ilk yarım saatle aldı. İkinci yarının başlarında yaptığı oyuncu değişiklikleriyle kadrosunu akıllıca yönetti; takımı da kalan süreyi rahat geçirdi.