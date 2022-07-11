Uruguaylı yıldız, birçok teklif almasına rağmen şimdilik değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Luis Suarez, MLS takımlarından birkaç sözleşme teklifi aldığını söyledi. Geçen sezonun sonunda Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra serbest kalan forvet, yeni bir kulüp arıyor.

Ancak, bir sonraki transfer hamlesine karar vermeden önce seçeneklerini değerlendiriyor.

Amerika Birleşik Devletleri, uzun zamandır Uruguaylı oyuncu için olası bir transfer hedefi olarak duruyor.

Ve Uruguay'ın, 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer almak için kendisini iyi bir konumda tutacak bir takıma katılmak istediğini söyledi.

35 yaşındaki oyuncu, profesyonel kariyerinin çoğunu Avrupa'da geçirdi, ancak Avrupa'dan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Suarez ne dedi?

Radio Sport 890'a konuşan Suarez, "Ocak ayı için bazı olasılıklar var, her şeyi analiz etmem gerekiyor" dedi.

"MLS'deki piyasa çok karmaşık, bazı kulüpler sizi istiyor, ama her şey çok değişken.

"Böyle bir transfer olacaksa bile ocak ayında olması gerekiyor.

"Diğer kulüpler de beni istiyor, ama şansları olup olmadığını değerlendirmeliyim.

"Kapıyı kimseye kapatmıyorum ve tüm teklifleri dinledim.

"Ancak bazı MLS takımları play-off'a kalamazlarsa, sezonları ekim ayının ilk haftasında bitiyor.

"Ve bu benim için iyi değil, çünkü Dünya Kupası'ndan bir ay önce durmak benim için iyi olmaz."

Suarez, Inter Miami dedikodularını yalanladı

Inter Miami'nin, onu eski Barcelona'dan takım arkadaşı Lionel Messi ile tekrar bir araya getirmek istediğine yönelik haberler var.

35 yaşındaki oyuncuyu, MLS'e çekebilecek takımlardan biri olarak görülüyor.

Ancak Uruguaylı yıldız, Miami'ye gidebileceği yönündeki haberlerin spekülasyon olduğunu ve doğru olmadığını söylüyor.

"Inter Miami hakkında söylenenler gerçek değil, basında ve sosyal medyada çok şey söyleniyor, ama şu anda net bir şey yok.

"Leo'nun PSG'de geleceği var ve sonra nerede emekli olmak isteyeceğini bilmiyorum.

"Spor projelerim var ve sonra ailemle birlikte bir şeyleri analiz edeceğim.

"Kesinlikle Barcelona'da birbirimize yakın yaşayacağız, çünkü biz ve ailelerimiz arkadaşız.

"Ancak, bizim hakkımızda yapılan haberler şimdilik gerçeği yansıtmıyor."

Daha fazlası için:

AC Milan altyapısında yetişen tüm zamanların en iyi futbolcuları: Paolo Maldini 'den Gianluigi Donnarumma 'ya, Franco Baresi 'den Pierre-Emerick Aubameyang 'a