Atletico Madrid - Valencia maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)
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Ligin ilk sekiz haftasında 15 puan toplayan Atletico Madrid, 12 puanlı Valencia'yı konuk edecek.
19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücadelenin Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.
İlk 11'ler:
Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Giménez, Felipe, Arias, Thomas, Koke, Saúl, Joao Félix, Diego Costa, Morata.
Valencia: Cillessen, Garay, Paulista, Costa, Wass, Parejo, Coquelin, Kondogbia, Ferrán, Cheryshev, Maxi Gómez.