Atletico Madrid - Valencia maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

Atletico Madrid, La Liga'nın dokuzuncu haftasında Valencia'yı konuk edecek.

Ligin ilk sekiz haftasında 15 puan toplayan , 12 puanlı 'yı konuk edecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücadelenin 'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.

İlk 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Giménez, Felipe, Arias, Thomas, Koke, Saúl, Joao Félix, Diego Costa, Morata.

Valencia: Cillessen, Garay, Paulista, Costa, Wass, Parejo, Coquelin, Kondogbia, Ferrán, Cheryshev, Maxi Gómez.