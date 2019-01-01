La Liga

Atletico Madrid - Valencia maçı hangi kanalda? (19 Ekim 2019)

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Atletico Madrid, La Liga'nın dokuzuncu haftasında Valencia'yı konuk edecek.

Ligin ilk sekiz haftasında 15 puan toplayan Atletico Madrid, 12 puanlı Valencia'yı konuk edecek.

19 Ekim Cumartesi günü saat 17:00'de başlayacak olan mücadelenin Türkiye'de televizyon yayıncısı bulunmuyor.

İlk 11'ler:

Atletico Madrid: Oblak, Hermoso, Giménez, Felipe, Arias, Thomas, Koke, Saúl, Joao Félix, Diego Costa, Morata.

Editörün Seçtikleri

Valencia: Cillessen, Garay, Paulista, Costa, Wass, Parejo, Coquelin, Kondogbia, Ferrán, Cheryshev, Maxi Gómez.

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