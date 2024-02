Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone: Real Madrid ile rekabet etmek her açıdan çok zor

Atletico Madrid’in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid ile aynı ligde ve kulvarlarda rekabet etmenin çok zor olduğunu söyledi. ESPN’e verdiği demeçte Florentino Perez yönetimindeki kulübün her zaman son derece rekabetçi olduğunu ve kendilerini kazanmak zorunda hissettiklerini ifade eden Simeone, bu zihniyetin başarının anahtarı olduğunu belirtti.

“Carlo Ancelotti olağanüstü bir teknik direktör, grubu çok iyi yönetiyor, oyuncuları çok iyi yönetiyor. O her zaman kazanan bir teknik direktör.

Real Madrid’in kaynakları var, araçları var, Florentino gibi çok güçlü bir başkanı var ve kesinlikle dünyanın en iyilerinden biri ya da en iyisi olan bir kulübü olağanüstü bir şekilde idare yönetiyor. Nasıl yönettiği ve nasıl ürettiği konusunda ona hayranım. Ramos ayrılıyor, Ronaldo ayrılıyor, Benzema ayrılıyor, Casillas ayrılıyor ama kulüp her zaman rekabet etmeye ve kazanmaya devam ediyor. Neden? Çünkü bunu yönetiyorlar ve örnek bir şekilde idare ediyorlar.

Takım olarak, 12 yıl önce onlara karşı oynamaya başladığımızdan beri, her zaman zordu, her zaman en iyiler vardı. Ronaldo, Benzema, Özil, Di Maraa, Higuaan, Xabi Alonso. Her şey, her şey. Bu son dönemde Vinicius, Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Brahim, Valverde, Arda Güler gibi gençlerin gelişini çok iyi organize ettiler.

Üretiyor ve inşa ediyorlar ve kazanmak zorunda olduklarını düşünmekten vazgeçmiyorlar. Her zaman kazanmak kolay değil. Ve kazanıyorlar. Ve bu, bir santim düştüğünüz anda savaşı kaybettiğiniz zorluğuyla yüzleşmeniz gerektiği anlamına geliyor. Neden? Çünkü 90 dakika boyunca daha iyi olduğumuzu düşündüğüm son Süper Kupa maçında da görüldüğü üzere, tek bir hareketle tüm oyunu değiştirip bozabiliyorlar.

Onlarla karşılaştığınızda konsantrasyon durumunuz %100 olmalı ve bunu başardığımızda onlara karşı nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Ve onlar da bizim onlara karşı nasıl mücadele edeceğimizi bildiğimizi biliyorlar. Bize güç veren de bu"