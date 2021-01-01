Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Luis Suarez'in sözleşmesiyle ilgilenmiyor

Luiz Suarez'in sözleşmesiyle ilgili çıkan iddilar Diego Simeone'nin gündeminde yok.

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Uruguaylı yıldızın sözleşmesinde Suarez'in istediği takdirde bu yaz İspanyol ekibinden ayrılabileceğine dair bir madde bulunduğu konusunda konuşmak istemiyor.

Levante'ye karşı oynadıkları karşılaşmadan önce konuşan Simeone, oyuncularını yönlendirmesi gerektiği için bu tür meselelerle ilgilenmediğini söyledi.

Bu durum Atletico Madrid için ciddi bir mesele teşkil ediyor. Şu ana kadar 16 La Liga golü kaydeden Suarez, başkent ekibinin gol yükünü çekiyor.

Diego Simeone ne söyledi?

Diego Simeone oyuncularının kişisel meselerine karışmadığını onlarla taktik konuştuğunu belirtti.

"Normalde kişisel sözleşmeler hakkında konuşmam"

"Nasıl oynaması gerektiğinden bahsederim kişisel meselelerine karışmam"

Luis Suarez'in sözleşme maddesi nedir?

Marca'nın bu haftanın başlarında yer verdiği habere göre; Suarez eğer isterse bu yaz Atletico Madrid'den ücretsiz ayrılabilir.

Bu sebeple Uruguaylı oyuncu 2021-22 sezonunda başka bir takım için görüşmelere başlayabilir.

Ancak haberde Suarez'in ekipten ayrılma ihtimalinin düşük olduğu yıldız futbolcunun takımdaki mutluluğu bellirtildi.

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İspanya'dan gelen bilgilere göre bu olay şimdilik Atletico Madrid için bir sorun teşkil etmiyor.

La Liga'da liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam Diego Simeone'nin gündeminde daha acil işler var.