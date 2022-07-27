Atletico Madrid taraftarları, Cristiano Ronaldo'yu istemiyor: "Değerlerimize uymuyor"

Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiğinden bu yana menajeri tarafından çeşitli kulüplere önerildi.

Cristiano Ronaldo bu yaz Manchester United'dan ayrılmak istiyor, ancak eski Real Madrid'li yıldız onu karşılamaya hazır bir kulüp bulmakta zorlanıyor.

taraftarların açıkça belirttiği gibi, bu kulüp kesinlikle Atletico Madrid de olmayacak.

Atletico Madrid, Jorge Mendes'in müşterisini teklif ettiği kulüplerden biri ve Estadio Wanda Metropolitano'daki bazı yöneticilerin onu transfer etmeye hevesli olduğu düşünülüyordu.

Taraftar istemiyor

Ancak taraftarlar bu fikirden yana olmadıklarını açıkça belirttiler. Dünya çapında 300'den fazla grubu birbirine bağlayan Uluslararası Atletico Madrid taraftar grupları, önerilen transfere kesin olarak karşı çıktı.

Grup, Cristiano Ronaldo'yu "kesinlikle reddettiklerini" dile getirdi ve Atleti'nin temsil ettiği "çaba, özveri ve alçakgönüllülük" gibi "değerlerin antitezi" olduğunu söyleyecek kadar ileri gitti.

Cristiano Ronaldo'nun yaralarına daha fazla tuz basmak için "açıkça düşüşte olan bir oyuncu" olduğunu eklediler.

Atletico taraftar grubu, duygularını net bir şekilde ifade ederek, kulüpten "herhangi bir noktada düşünülmüşse, transfer olasılığının reddedilmesini" istedi.

Cristiano Ronaldo ne yapacak?

Portekizli yıldız, Manchester United'dan ayrılmaya karar verdiğinden bu yana menajeri tarafından çeşitli kulüplere önerildi ancak olumlu bir dönüş almadı.

Cristiano Ronaldo'nun adı Bayern Münih'in yanı sıra Atletico Madrid ile de anılırken COPE'un haberine göre; İspanyol ekibi bu transferin "neredeyse imkansız olduğunu" açıkladı.

Cristiano Ronaldo ise bu sırada uzun süredir yer almadığı Manchester United antrenmanlarına dönüş yaptı. 37 yaşındaki oyuncunun Kırmızı Şeytanlar ile geleceğini bir kez daha masaya yatıracağı söyleniyor.

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