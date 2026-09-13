Atlético Madrid, Real Sociedad ile oynadığı uyutan maçı son bölümde kazandı

Real Sociedad - Atlético Madrid maçı 0-3 sona erdi. Karşılaşma son derece tutuk geçti ve net fırsatlar oldukça azdı, ancak kullanılan penaltı ve geç gelen gol sayesinde Diego Simeone'nin ekibi sonunda sahadan galip ayrıldı.

Atleti, dört hafta sonunda yedinci sırada yer alıyor. Malaga CF karşısında 2-0 kazandıktan sonra Villareal ile 2-2 berabere kaldı, Sevilla'yı 3-1 mağlup etti ve ardından Athletic Bilbao'ya 3-0 yenildi.

Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçına kıyasla (2-1 mağlubiyet) teknik direktör Diego Simeone, La Liga mücadelesi öncesinde bazı değişikliklere gitti. Julian Alvarez, Koke ve Pablo Barrios yedek kulübesine çekilirken, Morten Hjulmand, Álex Grimaldo ve Ademola Lookman bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.

İlk yarı boyunca gol sesi çıkmadı. Her iki takım da net fırsatlar üretemezken topa sahip olma oranı da büyük ölçüde dengeliydi. Buna rağmen pozisyon sayısı sınırlı kaldı ve isabetli şut hanesine yalnızca bir vuruş yazıldı. Sergio Gómez, kaleci Jan Oblak'ı kurtarış yapmaya zorladı.

İki takım soyunma odasından döndüğünde oyunun görüntüsü değişmedi. Hem Sociedad hem de Atlético'nun hücumları çoğu zaman daha ceza sahasına gelmeden durduruldu ve bu nedenle fırsatlar yine ortaya çıkmadı.

İki ekip de merkezden pozisyona girmekte neredeyse hiç başarılı olamayınca sık sık kanatları kullandı. Yaptıkları ortalarla kilidi açmaya çalıştılar. Madrid ekibinin bir ortası kafa ile geriye aşırtıldı ve ardından top Job Ochieng'in koluna geldi. Bunun üzerine hakem Atlético lehine penaltı verdi. Grimaldo, Madrid temsilcisini San Sebastián'da penaltı noktasından soğukkanlı bir vuruşla öne geçirdi.

Jonathan David farkı ikiye çıkaran golü attı. Real Sociedad savunması arasından yaptığı şık slalomun ardından Kanadalı forvet soğukkanlı kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2. Giuliano Simeone de 95. dakikada gelişen kontratakta son darbeyi vurdu: 0-3. Bu galibiyetle İspanyol başkentinin kulübü dördüncü sıraya yükseldi.