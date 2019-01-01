Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, başkent derbisinde kozlarını paylaşıyor. Dev mücadele, Atletico'nun evi Wanda Metropolitano'da oynanacak. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
44 puanlı Atletico Madrid, Barcelona'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken 42 puanlı Real Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada taraflar Santiago Bernabeu'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi 9 Şubat Cumartesi günü TSİ 18:15'te başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.
|Maç
|Tarih / Saat
|Kanal
|Atletico Madrid - Real Madrid
|9 Şubat Cumartesi / 18:15
|beIN Sports HD 3