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Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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La Liga'da Atletico Madrid ile Real Madrid, başkent derbisinde kozlarını paylaşıyor. Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda?

La Liga'nın 23. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid, başkent derbisinde kozlarını paylaşıyor. Dev mücadele, Atletico'nun evi Wanda Metropolitano'da oynanacak. Peki Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

44 puanlı Atletico Madrid, Barcelona'nın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken 42 puanlı Real Madrid ise üçüncü sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada taraflar Santiago Bernabeu'dan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Atletico Madrid - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi 9 Şubat Cumartesi günü TSİ 18:15'te başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Maç Tarih / Saat Kanal
Atletico Madrid - Real Madrid 9 Şubat Cumartesi / 18:15 beIN Sports HD 3

 

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