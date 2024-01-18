Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı? Tüm detaylar Goal.com.tr'de...

Türkiye ve Avrupa'da liglerin ilk yarıları sona erdi ancak maçlar, yerel kupalar ile devam ediyor. Türk taraftarlar için Avrupa'da şu sıralar en fazla dikkat çeken maçlar kuşkusuz ki Real Madrid'in karşılaşmaları.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e imza atan Arda Güler, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı 2023 yılında forma giyememişti.

Yıl sonunda sakatlığını atlatan Arda Güler, ilk maçına 2024 yılında Arandina ile oynanan mücadelede çıktı. Arda daha sonra Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa Yarı Final mücadelesinde de son anlarda oyuna girdi.

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El Clasico'da yedek olan genç yıldız, bu akşam oynanacak Atletico Madrid mücadelesinde yine kadroda olacak. Arda'nın durumunu merak eden sosyal medya kullanıcıları Google'a, Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda, Arda Güler oynayacak mı? gibi sorular aratıyor. İşte tüm detaylar Goal.com.tr ile sizinle...

Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu mücadelesinde bu akşam Atletico Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Tek maç usulü eşleşmede kazanan takım, kupada çeyrek finale kalacak. Metropolitano Stadı'nda oynanacak mücadele saat 23.30'da başlayacak.

Madrid derbisi, TİVİBU SPOR 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Maça yedek başlaması beklenen Arda Güler'in ilerleyen dakikalarda süre alma ihtimali yüksek olarak görülüyor.