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Madrid derbisi nedir?

Atletico Madrid, 2026/27 La Liga sezonunun ilk Madrid derbisinde Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlıyor. Bu karşılaşma, dünya futbolundaki en sert rekabetlerden birine sahne olan fikstürlerden biri.

Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde gerçekten güçlü geçen bir sezonun ardından bu maça çıkıyor. Takım, geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale hem de Copa del Rey'de finale yükseldi. Real Madrid ise, kulübün kupasız geçen bir yılın ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediği dönemde, ikinci kez İspanya'nın başkentine dönen yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geliyor.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

La Liga - Hafta 7 20 Eyl 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

Resmi biletler genellikle Atletico Madrid'in kulüp bilet portalı üzerinden satışa sunulur. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmada Madrid derbisi, El Clasico ile birlikte resmi kanallar üzerinden bilet bulunması en zor iki maçtan biri olmayı sürekli sürdürüyor. Her iki takımın taraftarlarından gelen talep ve Mbappe ile takım arkadaşlarını yakından görmek isteyen tarafsız futbolseverler nedeniyle, ayrılan kontenjanlar satışa çıkar çıkmaz çok hızlı tükeniyor.

Sahadaki kalite göz önüne alındığında, Mourinho'nun yeniden yapılanan Real Madrid'inden geçen sezon Avrupa'da ileri turlara giden Atletico Madrid'e kadar, yerini garanti altına almak isteyen ve biletsiz kalma riskini almak istemeyen taraftarlar için ikinci el piyasadan erken rezervasyon yaptırmak şiddetle tavsiye edilir.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Atletico Madrid biletleri genel olarak büyük bir Avrupa kulübü için daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır, ancak Madrid derbisi için fiyatlar, oluşan talep nedeniyle standart aralığın oldukça üzerine çıkar.

Tipik bir La Liga maçı için Riyadh Air Metropolitano'da genel giriş biletleri yaklaşık 30 eurodan başlayabilir. Premium ve yan tribün koltukları ise kategoriye bağlı olarak bunun çok üzerine çıkabilir. Ancak bu ölçekte bir karşılaşma için fiyatların kayda değer biçimde daha yüksekten başlamasını bekleyin; en ucuz mevcut biletler, sadece maçın başlama düdüğünde statta olmak isteyen taraftarlar için en iyi giriş noktasıdır.

İkinci el piyasada Madrid derbisi için fiyatlar, eldeki bilet sayısı azaldıkça başlama vuruşundan önceki günlerde genellikle sert şekilde yükselir. Bu nedenle StubHub üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur. Atletico Madrid'de sezonluk bilet fiyatları, en ucuz seçeneklerde yaklaşık 290 eurodan başlayıp en ayrıcalıklı konumlarda 2.000 euronun çok üzerine kadar çıkıyor. Bu da kulübün en büyük iç saha maçlarına yönelik talebin boyutuna dair bir fikir veriyor.

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