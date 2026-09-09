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Atletico Madrid - Real Madrid maç bileti nasıl alınır: LaLiga fiyatları, Madrid derbisi maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid

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Madrid derbisi nedir?

Atletico Madrid, 2026/27 La Liga sezonunun ilk Madrid derbisinde Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlıyor. Bu karşılaşma, dünya futbolundaki en sert rekabetlerden birine sahne olan fikstürlerden biri.

Atletico Madrid, Diego Simeone yönetiminde gerçekten güçlü geçen bir sezonun ardından bu maça çıkıyor. Takım, geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale hem de Copa del Rey'de finale yükseldi. Real Madrid ise, kulübün kupasız geçen bir yılın ardından yeniden çıkışa geçmeyi hedeflediği dönemde, ikinci kez İspanya'nın başkentine dönen yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geliyor.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga maçının başlama saati ne zaman?

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La Liga - Hafta 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri nasıl alınır?

Resmi biletler genellikle Atletico Madrid'in kulüp bilet portalı üzerinden satışa sunulur. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmada Madrid derbisi, El Clasico ile birlikte resmi kanallar üzerinden bilet bulunması en zor iki maçtan biri olmayı sürekli sürdürüyor. Her iki takımın taraftarlarından gelen talep ve Mbappe ile takım arkadaşlarını yakından görmek isteyen tarafsız futbolseverler nedeniyle, ayrılan kontenjanlar satışa çıkar çıkmaz çok hızlı tükeniyor.

Sahadaki kalite göz önüne alındığında, Mourinho'nun yeniden yapılanan Real Madrid'inden geçen sezon Avrupa'da ileri turlara giden Atletico Madrid'e kadar, yerini garanti altına almak isteyen ve biletsiz kalma riskini almak istemeyen taraftarlar için ikinci el piyasadan erken rezervasyon yaptırmak şiddetle tavsiye edilir.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga biletleri ne kadar?

Atletico Madrid biletleri genel olarak büyük bir Avrupa kulübü için daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alır, ancak Madrid derbisi için fiyatlar, oluşan talep nedeniyle standart aralığın oldukça üzerine çıkar.

Tipik bir La Liga maçı için Riyadh Air Metropolitano'da genel giriş biletleri yaklaşık 30 eurodan başlayabilir. Premium ve yan tribün koltukları ise kategoriye bağlı olarak bunun çok üzerine çıkabilir. Ancak bu ölçekte bir karşılaşma için fiyatların kayda değer biçimde daha yüksekten başlamasını bekleyin; en ucuz mevcut biletler, sadece maçın başlama düdüğünde statta olmak isteyen taraftarlar için en iyi giriş noktasıdır.

İkinci el piyasada Madrid derbisi için fiyatlar, eldeki bilet sayısı azaldıkça başlama vuruşundan önceki günlerde genellikle sert şekilde yükselir. Bu nedenle StubHub üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur. Atletico Madrid'de sezonluk bilet fiyatları, en ucuz seçeneklerde yaklaşık 290 eurodan başlayıp en ayrıcalıklı konumlarda 2.000 euronun çok üzerine kadar çıkıyor. Bu da kulübün en büyük iç saha maçlarına yönelik talebin boyutuna dair bir fikir veriyor.

Atletico Madrid - Real Madrid LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Real Madrid form durumu

ATM

ATM - Form

OM
K1-2
MAL
K2-0
VIL
B2-2
SEV
K1-3
ATH
K3-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
RMA

RMA - Form

ESP
K1-2
RSO
K4-1
MAL
K4-0
BET
K1-0
INT
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Atletico Madrid - Real Madrid: Son karşılaşmaların karnesi

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Süper Kupa
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
9Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Atletico Madrid - Real Madrid puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
4400172+1512
K
K
K
K
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
K
K
B
K
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
K
K
K
K
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
K
K
K
K
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
K
K
B
B
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
K
K
B
K
7
SevillaSevillaSEV
421176+17
B
K
K
K
8
OsasunaOsasunaOSA
421156-17
K
K
K
B
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
K
B
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
K
K
K
K
11
LevanteLevanteLEV
41215505
B
K
B
K
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
B
K
K
K
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
K
K
K
B
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
K
K
B
K
15
GetafeGetafeGET
411225-34
B
K
K
K
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
B
B
K
K
B
17
VillarrealVillarrealVIL
402268-22
K
K
B
B
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
B
K
B
K
19
ElcheElcheELC
4013512-71
K
K
K
B
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
K
K
K
B
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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