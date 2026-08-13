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Çeviri:

Atletico Madrid - Real Madrid maç bileti nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid

Atletico Madrid, LaLiga'da Real Madrid ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Atletico Madrid, 2026/27 La Liga sezonunun ilk Madrid derbisinde Riyadh Air Metropolitano'da Real Madrid'i ağırlıyor. Bu karşılaşma, dünya futbolundaki en sert rekabetlerden biri olarak öne çıkıyor. Atletico, Diego Simeone yönetiminde gerçekten güçlü bir sezonun ardından bu maça çıkıyor; geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale hem de Kral Kupası'nda finale yükseldi. Real Madrid ise yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde geliyor. Kulüp, kupasız geçen bir yılın ardından yeniden toparlanmayı hedeflerken Mourinho da ikinci dönemi için İspanya'nın başkentine geri döndü.

GOAL, Atletico Madrid - Real Madrid biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgilere sahip; buna maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın alabileceğiniz en iyi yerler de dahil.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga maçı ne zaman başlayacak?

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La Liga - Hafta 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga biletleri nasıl alınır?

Bu maç için bilet almanın en pratik yolu, Atletico Madrid - Real Madrid karşılaşması için doğrulanmış koltuk seçenekleri, anında çevrim içi rezervasyon ve güvenli ödeme sunan StubHub üzerinden işlem yapmak. İnternetten satın almak, mevcut kategorilere göz atmanıza ve kulübün resmî üyelik şartlarıyla uğraşmadan ya da genel satış döneminin açılmasını beklemeden yerinizi ayırtmanıza olanak tanır.

Resmî biletler genellikle Atletico Madrid'in kulüp bilet portalı üzerinden de satışa çıkar. Ancak bu büyüklükte bir karşılaşmada Madrid derbisi, El Clasico ile birlikte, resmî kanallar üzerinden sezonun bilet bulunması en zor iki maçından biri olmayı sürdürüyor. Her iki takımın taraftarlarından gelen talep ve Mbappe ile arkadaşlarını yakından görmek isteyen tarafsız futbolseverlerin ilgisi, kontenjanların satışa çıktıktan sonra son derece hızlı şekilde tükenmesi anlamına geliyor.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Mourinho'nun yeniden yapılanan Real Madrid'inden geçen sezon Avrupa'da ileri aşamalara kadar giden Atletico takımına kadar, yerini garanti altına almak ve bilet bulamama riskini yaşamamak isteyen taraftarlara ikincil piyasadan erken rezervasyon yapmaları güçlü şekilde tavsiye ediliyor.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga biletleri ne kadar?

Atletico Madrid biletleri genel olarak Avrupa'nın büyük kulüpleri arasında daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor. Ancak Madrid derbisi için fiyatlar, yüksek talep nedeniyle standart aralığın oldukça üzerine çıkıyor.

Tipik bir La Liga maçında Riyadh Air Metropolitano'da genel giriş biletleri yaklaşık 30 eurodan başlayabiliyor; premium ve yan tribün koltukları ise kategoriye bağlı olarak bunun çok üzerine çıkabiliyor. Ancak bu ölçekte bir karşılaşmada fiyatların çok daha yüksek seviyeden başlamasını bekleyin. En ucuz mevcut biletler, sadece başlama düdüğü için statta olmak isteyen taraftarlar açısından en iyi giriş noktası olacaktır.

İkincil piyasada Madrid derbisi bilet fiyatları, müsabaka yaklaştıkça ve seçenekler azaldıkça genellikle keskin şekilde yükselir. Bu nedenle en düşük mevcut fiyatı yakalamak ve en geniş koltuk seçeneğine ulaşmak için StubHub üzerinden erken rezervasyon yapmak en iyi yoldur. Atletico Madrid'de sezonluk bilet fiyatları en düşük seviyede yaklaşık 290 eurodan başlayıp en ayrıcalıklı konumlarda 2.000 euronun oldukça üzerine kadar çıkıyor. Bu da kulübün en büyük iç saha maçlarına yönelik talebin boyutuna dair fikir veriyor.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Real Madrid form durumu

ATM

ATM - Form

GIR
K1-0
VIL
K5-1
GET
K4-1
MUN
K2-1
MCI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

ATH
K4-2
LEG
K4-1
FIO
B2-2
FTC
K1-2
COR
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Atletico Madrid - Real Madrid: Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Süper Kupa
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
9Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Atletico Madrid - Real Madrid puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
3
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
4
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
5
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
00000000
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
00000000
7
ElcheElcheELC
00000000
8
EspanyolEspanyolESP
00000000
9
GetafeGetafeGET
00000000
10
LevanteLevanteLEV
00000000
11
MalagaMalagaMAL
00000000
12
OsasunaOsasunaOSA
00000000
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
00000000
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
00000000
15
Real BetisReal BetisBET
00000000
16
Real MadridReal MadridRMA
00000000
17
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
18
SevillaSevillaSEV
00000000
19
ValenciaValenciaVAL
00000000
20
VillarrealVillarrealVIL
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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