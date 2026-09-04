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Riyadh Air Metropolitano
team-logoReal Madrid

Çeviri:

Atletico Madrid - Real Madrid biletleri nasıl alınır: La Liga fiyatları, Madrid derbisi maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
La Liga
Real Madrid
Atletico Madrid

2026/27 sezonu için Atletico Madrid - Real Madrid bileti satın almak istiyorsanız, bilet ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Madrid derbisi nedir?

Atletico Madrid, 2026/27 La Liga sezonunun ilk Madrid derbisinde Real Madrid'i Riyadh Air Metropolitano'da ağırlıyor. Bu karşılaşma, dünya futbolundaki en sert rekabetlerden biri olarak öne çıkıyor.

Atletico, Diego Simeone yönetiminde gerçekten güçlü bir sezonun ardından bu maça çıkıyor. Geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale hem de Kral Kupası'nda finale yükselen ekip, sahaya moralli geliyor. Real Madrid ise kupasız geçen bir yılın ardından toparlanmayı hedefleyen kulüpte ikinci dönemini geçirmek üzere yeniden İspanya'nın başkentine dönen yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde geliyor.

GOAL, Atletico Madrid - Real Madrid biletlerini hemen alabilmeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri, maçın başlama saati, bilet fiyatları ve internetten satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere bir araya getirdi.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga maçı ne zaman başlayacak?

crest
La Liga - Hafta 7
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga biletleri nasıl alınır?

Resmî biletler genellikle Atletico Madrid'in kulüp bilet portalı üzerinden satışa sunulur. Ancak bu büyüklükte bir maç için Madrid derbisi, El Clasico ile birlikte sezon boyunca resmî kanallar üzerinden bulunması en zor iki biletten biri olmayı sürdürüyor. Her iki takımın taraftarlarından gelen talep ve Mbappe ile arkadaşlarını yakından görmek isteyen tarafsız futbolseverler nedeniyle kontenjanlar satışa çıkar çıkmaz son derece hızlı şekilde tükeniyor.

Sahadaki kalite düşünüldüğünde, Mourinho'nun yeniden yapılanma sürecindeki Real Madrid'inden geçen sezon Avrupa'da ileri turlara giden Atletico'ya kadar, koltuk garantilemek ve fırsatı kaçırma riskini almamak isteyen taraftarlar için ikincil piyasadan erken rezervasyon yapmak şiddetle tavsiye edilir.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga biletleri ne kadar?

Atletico Madrid biletleri genel olarak Avrupa'nın büyük kulüpleri arasında daha uygun fiyatlı seçeneklerden biri olsa da, Madrid derbisinin fiyatları talep nedeniyle standart aralığın oldukça üzerine çıkıyor.

Tipik bir La Liga maçında Riyadh Air Metropolitano'da genel giriş biletleri yaklaşık 30 eurodan başlayabilir. Premium ve yan tribün koltukları ise kategoriye göre bunun çok daha üzerine çıkabilir. Ancak bu ölçekte bir karşılaşma için fiyatların çok daha yüksek seviyeden başlamasını bekleyin. En ucuz mevcut biletler, yalnızca santrayı görmek için stadyumda olmak isteyen taraftarlar adına en iyi giriş noktası olacaktır.

İkincil piyasada Madrid derbisi bilet fiyatları, müsabakanın başlama saatine yaklaşılan günlerde erişilebilirlik azaldıkça genellikle sert şekilde yükselir. Bu nedenle StubHub üzerinden erken rezervasyon yapmak, mevcut en düşük fiyatı ve en geniş koltuk seçeneğini yakalamanın en iyi yoludur. Atletico Madrid'de sezonluk bilet fiyatları en ucuz tarafta yaklaşık 290 eurodan başlayıp en özel konumlarda 2.000 euronun oldukça üzerine kadar çıkıyor. Bu da kulübün en büyük iç saha maçlarına yönelik talebin boyutuna dair fikir veriyor.

Atletico Madrid - Real Madrid La Liga: Bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Real Madrid form durumu

ATM

ATM - Form

MCI
K3-1
OM
K1-2
MAL
K2-0
VIL
B2-2
SEV
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
RMA

RMA - Form

COR
K0-1
S04
K0-3
ESP
K1-2
RSO
K4-1
MAL
K4-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Atletico Madrid - Real Madrid: Son karşılaşmalardaki tablo

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
MS
Süper Kupa
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
MS
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
9Attığı Gol9
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı4/5

Atletico Madrid - Real Madrid puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300122+109
K
K
K
2
Real MadridReal MadridRMA
3300102+89
K
K
K
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
321073+47
K
B
K
4
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
321051+47
K
B
K
5
OsasunaOsasunaOSA
321031+27
K
K
B
6
SevillaSevillaSEV
320165+16
K
K
K
7
Real BetisReal BetisBET
320145-16
K
K
K
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
312053+25
K
B
B
9
LevanteLevanteLEV
31115504
K
B
K
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
K
K
B
11
Real SociedadReal SociedadRSO
411236-34
B
K
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
310254+13
K
K
K
13
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
310235-23
K
K
K
14
GetafeGetafeGET
310214-33
K
K
K
15
VillarrealVillarrealVIL
302145-12
K
B
B
16
Celta VigoCelta VigoCEL
402214-32
B
K
K
B
17
ValenciaValenciaVAL
301214-31
K
K
B
18
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
301248-41
K
B
K
19
ElcheElcheELC
301239-61
K
K
B
20
MalagaMalagaMAL
301217-61
K
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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