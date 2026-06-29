Atlético Madrid, PSG'den Griezmann'ın yerini alacak oyuncuyu transfer etmek üzere anlaştı

Atlético Madrid, yaz transfer döneminde resmi faaliyetlerine başlamaya hazırlanıyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde iki transferin duyurulması bekleniyor.

"Marca" gazetesine göre, Madrid kulübü, Diego Simeone'nin 2026-2027 sezonu kadrosunu güçlendirmek amacıyla Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen) ve Kang In Lee (Paris) ile transfer anlaşmalarını tamamladı.

Bu iki yeni transfer arasında özellikle Kang In Lee'nin yeteneği öne çıkıyor. İspanya’da Valencia’da antrenman yapan ve Mallorca dahil olmak üzere birçok Avrupa kulübünde forma giyen Güney Koreli ofansif orta saha oyuncusu, Atlético Madrid projesinde yaratıcı bir rolde kendini kanıtlamak için büyük bir hırsla La Liga’ya geri dönüyor; burada Antoine Griezmann’ın büyük boşluğunu doldurması gerekecek.

Kang In Lee, Paris Saint-Germain’de olduğundan çok daha belirgin bir role sahip olacağı bir takımda yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Paris Saint-Germain ise transferin detayları konusunda Atlético Madrid ile anlaşmaya vardı.