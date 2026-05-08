The Athletic'ten Ben Jacobs'un haberine göre, Atlético Madrid João Gomes'i kadrosuna katarak kadrosunu hızla güçlendirecek gibi görünüyor. Ayrıca İngiliz gazeteci, iki İngiliz kulübünün Madrid ekibinin transfer hedefini kapmak istediğini belirtiyor.

Gomes, bu sezon Premier League'den küme düşen Wolverhampton Wanderers'tan geliyor. 25 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, bu sezon Wolves formasıyla şu ana kadar 33 maça çıktı ve bir gol attı.

Jacobs'a göre, iki kulüp aracılar aracılığıyla görüşmelerin son aşamasına geldi. Yaklaşık 45 milyon euro değerinde bir sözlü anlaşma imzalanması bekleniyor. Transfer uzmanı Nicolò Schira, Gomes'in 2031 ortasına kadar geçerli ve yıllık 4,5 milyon euro maaşlı bir sözleşme imzalayacağını belirtiyor.

Ayrıca Jacobs, Atlético'nun Éderson ile de ilgilendiğini ve onunla sözlü anlaşmaların yapıldığını bildiriyor. Ancak Atalanta ile henüz bir anlaşmaya varılamadı. Bu nedenle Jacobs'a göre rakipler de devreye girmiş durumda: Manchester United ve Arsenal'in de Brezilyalı orta saha oyuncusuyla ilgilendiği söyleniyor.

Atléti, geçen hafta Arsenal'e 1-0 yenildi ve bu nedenle Şampiyonlar Ligi'nde son aşamaya kalamadı. Gidiş maçı 1-1 sona ermişti.

LaLiga'da Diego Simeone'nin takımı şu anda dördüncü sırada, Villareal'in beş puan gerisinde. Dört maç kala Atléti, üçüncü olmak için büyük bir farkı kapatmak zorunda.

Dördüncü sırada olmalarına rağmen, Madrid ekibi Şampiyonlar Ligi biletini garantiledi. LaLiga'nın en iyi dört takımı milyarlarcadolarlık turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazanırken, beşinci sıradaki takım Avrupa Ligi'ne katılıyor.