Marcos Llorente, Anfield’da kendini fazlasıyla evinde hissediyor. Atlético Madrid’in orta sahası, çarşamba günü Liverpool’a karşı (2-1) bir kez daha The Reds’in evinde ağları havalandırdı ve beşinci golüne ulaşarak adını özel bir rekora yazdırdı.

Llorente’nin Atlético’yu öne geçirmesi için biraz daha fazla than çeyrek saat yeterli oldu. İspanyol oyuncu, Liverpool savunmasındaki boşluktan yararlandı, Milos Kerkez’den sıyrıldı ve topu soğukkanlı bir vuruşla Alisson Becker’in yanından ağlara göndererek skoru 0-1 yaptı.

Beşinci golüyle birlikte artık Şampiyonlar Ligi döneminde Anfield tarihinin en golcü ismi konumunda. Çarşamba gününe kadar, Real Madrid formasıyla sık sık bu statta boy gösteren Karim Benzema ile dört golde eşitti.

Llorente’nin başarısı dikkat çekici, çünkü Şampiyonlar Ligi döneminde Anfield’da Llorente’den daha fazla gol atmayı başaran tek kulüp Real Madrid oldu (sekiz gol).

Llorente, 2020’de son 16 turunda da iki kez ağları sarsmış ve 2-3’lük galibiyetin yanı sıra Liverpool’un elenmesinin temelini atmıştı. Geçen sezon da iki kez sahneye çıktı; Atlético, lig aşamasında 3-2 kaybetmişti.

Beş golle PSV, Paris Saint-Germain ve Benfica’yı da yakaladı. Eindhoven temsilcisi bu etkileyici performansı büyük ölçüde geçen sezona borçlu; Peter Bosz’un ekibi burada çok etkileyici bir şekilde 1-4 kazanmıştı.

Llorente’nin istatistiğini daha da çarpıcı kılan şey ise onun aslında bir golcü olarak tanınmaması. Şampiyonlar Ligi’nde 59 maçta 10 gol atan oyuncu, bunların yarısını yalnızca Anfield’daki üç maçta kaydetti.

Llorente, yaklaşan milli maçlar arasını birkaç gün izin yaparak geçirebilir. Geçen yaz dünya şampiyonu olan 31 yaşındaki sağ ayaklı oyuncu, kısa süre önce milli takımı bıraktığını açıkladı.



