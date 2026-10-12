Atletico Madrid-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atlético Madrid-Manchester United maçı 13 Ekim 2026'da saat 15.00 EST ve 19.00 GMT'de başlayacak.

Formda Atlético Madrid, Manchester United'ı başkentte ağırlıyor

Atlético Madrid, Michael Carrick'in Manchester United'ını ağırlamadan önce daha iyi bir formda olamazdı.

Diego Simeone'nin oyuncuları durdurulamıyor

Atlético Madrid, La Liga'daki son maçında Cristian Romero sayesinde Deportivo Alaves karşısında son dakikalarda galibiyete ulaştı ve ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkardı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Anfield'da Liverpool'a yenilen ekip, bu formunu Avrupa'ya taşımayı umuyor. Simeone yönetiminde son dönemde bol gol atan Atlético Madrid, tüm kulvarlardaki son beş maçında 12 gol kaydetti.

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Michael Carrick'in Manchester United'ı için aynı şey söylenemez

Premier League'de sezona son 40 yılın en kötü başlangıcını yapan United, ilk altı lig maçının yalnızca birini kazandı. Son olarak zor günler geçiren ve maçı 10 kişi tamamlayan Tottenham Hotspur ile evinde 1-1 berabere kaldı. United, Şampiyonlar Ligi serüvenine mütevazı Sabah'ı 4-0 yenerek başlasa da bu maç, sonuç alma baskısı altındaki takım için çok daha zorlu bir sınav olacak.

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Öne çıkan istatistikler ve sakatlık haberleri

Atlético Madrid'in son sekiz maçının her birinde toplam 2,5 gol barajı aşıldı.

Atlético Madrid, Wanda Metropolitano'daki son 11 Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçının dokuzunu kazandı.

Alejandro Grimaldo, Atlético Madrid'in son dört maçının üçünde gol attı.

United forveti Benjamin Sesko, kaval kemiğindeki sakatlığın nüksetmesi nedeniyle yine uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

Takım haberleri ve kadrolar

Diego Simeone, bu maç öncesinde Atlético Madrid'in muhtemel ilk 11'ini açıklamadı. Ev sahibi ekibin sakat veya cezalı oyuncularına ilişkin de bilgi verilmedi. Güncellemelerin maç saatine yakın yapılması bekleniyor.

United cephesinde artan sakatlık sorunlarıyla karşı karşıya olan Michael Carrick'in muhtemel ilk 11'i de henüz belli değil. Yazın takıma katıldığından beri ayak bileğindeki sorun nedeniyle forma giyemeyen Carlos Baleba, kısa süre önce basına kapalı bir antrenman maçında oynadı ve kadroya girmek için hazır olabilir. Takımla ilgili tüm gelişmeler maç öncesinde güncellenecek.

Form durumu

Atlético Madrid, son beş maçının üçünü kazanarak bu karşılaşmaya çıkıyor ancak bu süreçte yenilgiler de yaşadı. Son maçında La Liga'da Real Madrid'i 2-1 yenen ekip, Osasuna'ya da dört gol atıp kalesini gole kapattı. Ancak Simeone'nin takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a 2-1, Athletic Bilbao'ya ise 3-0 yenildi. Bu sonuçlar, farklı kulvarlarda inişli çıkışlı bir tablo ortaya koyuyor.

Manchester United'ın son maçlardaki performansı ise pek iç açıcı değil. Carrick'in takımı, son beş maçında yalnızca bir galibiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK'yi 4-0 yenerken Premier League'de Fulham ve Everton ile berabere kaldı; Carabao Cup'ta Brighton'a, ligde ise Manchester City'ye yenildi. Bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yiyen United'ın savunma performansı, Avrupa'nın savunma açısından en organize takımlarından biriyle oynayacağı deplasman maçı öncesinde teknik ekibi endişelendirecek.

İkili rekabet

İki kulübün son karşılaşması, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Manchester United'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ancak resmî maçlardaki geçmişleri Atlético Madrid'in lehine. İki takımın 2022'deki son Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Atlético Madrid, Metropolitano'daki 1-1'lik beraberliğin ardından Old Trafford'da 1-0 kazanarak turu kıl payı geçti. Kayıtlara geçen son dört karşılaşmada iki taraf da belirgin bir üstünlük kuramadı; maçlar hep küçük farklarla sonuçlandı.

Puan durumu

Şampiyonlar Ligi'nin mevcut puan tablosunda Manchester United dördüncü, Atlético Madrid ise 25. sırada. Sıralamadaki bu fark, turnuvanın bu aşamasında United'a önemli bir avantaj sağlıyor. Atlético Madrid ise evinde kazanarak aradaki farkı kapatmak istiyor.