Atletico Madrid - Manchester United biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise ET ile 15.00 olarak planlandı.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 13 Eki 2026 - 15:00 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Manchester United form durumu

Atletico Madrid, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti ancak bu sonuçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve ligde Athletic Bilbao'ya art arda yenildi. Atletico, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, hücum üretkenliği yüksek ancak son haftalarda savunmada kırılganlık yaşayan bir takıma işaret ediyor.

Manchester United ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son sonucu, Premier League derbisinde Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi ve bu maç ciddi VAR tartışmalarına sahne oldu. United'ın son dönemdeki en iyi performansı, Ipswich Town karşısında elde ettiği 5-2'lik galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK karşısında 4-0 kazandı. Bu dönemde 11 gol attı ve beş gol yedi ancak kulvarlar genelindeki istikrarsızlığı açık bir örüntü olarak öne çıkıyor.

Atletico Madrid - Manchester United: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Manchester United bu maçı 2-1 kazandı. Resmî maçlarda ise Atletico Madrid üstün olan taraftı; 2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmenin iki ayağında da üstünlük kurdu. Buna Metropolitano'daki 1-1'lik beraberlik ve Old Trafford'daki 1-0'lık galibiyet de dahildi. Kayda geçen son dört karşılaşmada Atletico'nun üç, United'ın ise bir galibiyeti bulunuyor. İki takım da toplamda beşer gol attı.