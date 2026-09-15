24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Şampiyonlar Ligi
team-logoAtletico Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoM. United

Yardımcı olanlar:

Atletico Madrid - Manchester United biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
M. United
Atletico Madrid
Şampiyonlar Ligi

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Atlético Madrid - Manchester United biletleri satın alın:

🎟️ Atletico Madrid - Manchester United biletleri: BİLET AL

🎟️ Atletico Madrid biletleri: BİLET AL

🎟️ Manchester United biletleri: BİLET AL

🎟️ Şampiyonlar Ligi biletleri: BİLET AL

🎟️ £1500 altı biletler: BİLET AL

🎟️ Ağırlama paketleri ve biletler: BİLET AL

🎟️ Aile tribünü biletleri: BİLET AL

🎟️ Deplasman taraftarı tribünü biletleri: BİLET AL

🎟️ Metropolitano Stadyumu biletleri: BİLET AL

Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Atletico Madrid, Madrid'deki Riyadh Air Metropolitano'da Manchester United'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati ise ET ile 15.00 olarak planlandı.

crest
Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid - Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Atletico Madrid - Manchester United form durumu

Atletico Madrid, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Real Sociedad'ı 3-0 mağlup etti ancak bu sonuçtan önce Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a ve ligde Athletic Bilbao'ya art arda yenildi. Atletico, bu beş maçlık süreçte dokuz gol atıp sekiz gol yedi. Bu tablo, hücum üretkenliği yüksek ancak son haftalarda savunmada kırılganlık yaşayan bir takıma işaret ediyor.

Manchester United ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son sonucu, Premier League derbisinde Manchester City'ye karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi ve bu maç ciddi VAR tartışmalarına sahne oldu. United'ın son dönemdeki en iyi performansı, Ipswich Town karşısında elde ettiği 5-2'lik galibiyetti. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde Sabah FK karşısında 4-0 kazandı. Bu dönemde 11 gol attı ve beş gol yedi ancak kulvarlar genelindeki istikrarsızlığı açık bir örüntü olarak öne çıkıyor.

ATM

ATM - Form

VIL
B2-2
SEV
K1-3
ATH
K3-0
LIV
K2-1
RSO
K0-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
9/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MUN

MUN - Form

HUL
K2-0
IPS
K5-2
EVE
B2-2
SAB
K4-0
MCI
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Atletico Madrid - Manchester United: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, Ağustos 2026'da oynanan sezon öncesi hazırlık maçıydı ve Manchester United bu maçı 2-1 kazandı. Resmî maçlarda ise Atletico Madrid üstün olan taraftı; 2021-22 Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki eşleşmenin iki ayağında da üstünlük kurdu. Buna Metropolitano'daki 1-1'lik beraberlik ve Old Trafford'daki 1-0'lık galibiyet de dahildi. Kayda geçen son dört karşılaşmada Atletico'nun üç, United'ın ise bir galibiyeti bulunuyor. İki takım da toplamda beşer gol attı.

Kafa Kafaya

Atletico MadridÇizimM. United
2
1
1
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Club Friendlies
M. United badge
M. United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Şampiyonlar Ligi
M. United badge
M. United
MUN
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
4Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti1/4
Her iki takım da gol attı2/4

Atletico Madrid - Manchester United puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin