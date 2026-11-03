Barcelona, bu salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Camp Nou'da Aston Villa ile oynadığı maçta büyük bir darbe aldı.

Barcelona kadrosunda çok sayıda sakatlık yaşanıyor ve bu lanet Aston Villa maçında yeni bir yıldızı daha vurdu; bu kez kurban Rodri oldu.

"As" gazetesine göre Rodri maçı tamamlayamadı ve devre arasında oyundan alındı, bu da teknik ekibi endişelendirdi.

Oyuncu sağ baldırında ağrı hissetti ve Alman teknik direktör, daha fazla sorun yaşanmaması için onu Marc Bernal ile değiştirmeye karar verdi.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Sakatlığın niteliği, yarın çarşamba günü yapılacak tetkiklere kadar netleşmeyecek; ancak La Liga'da önümüzdeki pazar oynanması planlanan Atletico Madrid maçının yaklaşmasıyla, herhangi bir önlem alınmasının gerekli olduğu açık.