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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Atletico Madrid maçı yaklaşırken: sakatlık laneti Barcelona'nın yıldızını Aston Villa karşısında vurdu

Barcelona - Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
Şampiyonlar Ligi
Rodri
Atletico Madrid - Barcelona
Atletico Madrid
La Liga
İspanya
İngiltere

Pazar günkü maça yetişecek mi?

Barcelona, bu salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Camp Nou'da Aston Villa ile oynadığı maçta büyük bir darbe aldı.

Barcelona kadrosunda çok sayıda sakatlık yaşanıyor ve bu lanet Aston Villa maçında yeni bir yıldızı daha vurdu; bu kez kurban Rodri oldu.

"As" gazetesine göre Rodri maçı tamamlayamadı ve devre arasında oyundan alındı, bu da teknik ekibi endişelendirdi.

Oyuncu sağ baldırında ağrı hissetti ve Alman teknik direktör, daha fazla sorun yaşanmaması için onu Marc Bernal ile değiştirmeye karar verdi.

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08 Kas 2026

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Sakatlığın niteliği, yarın çarşamba günü yapılacak tetkiklere kadar netleşmeyecek; ancak La Liga'da önümüzdeki pazar oynanması planlanan Atletico Madrid maçının yaklaşmasıyla, herhangi bir önlem alınmasının gerekli olduğu açık.

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