Atletico Madrid - Liverpool: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 'e konuk oluyor.

Estadio Wanda Metropolitano'da oynanacak ve saat 23:00'da başlayacak karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Karşılaşma beIN Spors 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan İngiliz futbolcu Kieran Trippier bu karşılaşmada görev yapamayacak. Hector Herrera, Joao Felix ve Diego Costa'nın durumu işe belirsiz.

Liverpool'da ise önemli bir eksik bulunmuyor.

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Atletico Madrid: Oblak, Arias, Savic, Felipe, Saul, Koke, Thomas Partey, Llorente, Vitolo, Correa, Morata.

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet elde ederken (2B); İspanyol temsilcisi, rakibiyle eşleştiği tek eleme turundan zaferle ayrılıp kupayı kazanmıştı (2009/10 ).

Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2008/09 sezonu gruplarında eşleşen Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan iki maç da 1-1 sona erdi.

İspanyol kulüplerine konuk olduğu son beş Avrupa maçını kazanamayan Liverpool (1B), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin zaferle döndüğü son İspanya ziyareti 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti (1-0 vs ).

Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarıyla eşleştiği üç eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı (2006/07 vs , 2008/09 vs Real Madrid & 2018/19 vs Barcelona).

Liverpool, Atletico Madrid'in iç saha maçlarına sahne olan Wanda Metropolitano'daki tek resmi karşılaşmasını, geçen sezon 'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

2013/14'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı yedi sezonun altısında gruptan çıkan Atletico Madrid, daha önce sadece iki kez eleme turlarında mücadele edebilmişti.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasmandan galip ayrılan Liverpool, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalamadı. İngiliz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası formatında ise daha uzun bir seriyi en son Eylül 1984'te yakalamıştı.

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Diego Simeone yönetiminde çıktığı 12 iç saha maçında mağlubiyet almadı ve kalesinde sadece iki gol gördü (8G 4B).

Görev alması halinde Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez forma giyecek olan Atletico Madrid forveti Alvaro Morata, turnuva tarihinde attığı gollerin yarısını eleme turlarında kaydetti (7/14).

2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 14 maçta fileleri 10 kez havalandıran Liverpool forveti Sadio Mane'den daha fazla gol atan tek oyuncu (11 gol).