Atletico Madrid - Liverpool: Saat kaçta, hangi kanalda, muhtemel 11'ler

İspanyol kulüplerine konuk olduğu son beş Avrupa maçını kazanamayan Liverpool (1B), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin zaferle döndüğü son İspanya ziyareti 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti (1-0 vs ).

Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarıyla eşleştiği üç eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı (2006/07 vs , 2008/09 vs Real Madrid & 2018/19 vs Barcelona).