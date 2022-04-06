Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'le oynadıkları maçın ardından İspanya şampiyonunun uyguladığı 5-5-0 taktiğini betimlerken 'tarih öncesi' terimini kullanmıştı.

Guardiola'nın yorumuna yanıt Atletico Madrid kaptanı Koke'den geldi.

Çeyrek finalin ilk ayağını Kevin De Bruyne'nin 70. dakikada attığı golle 1-0 kazanan Manchester City, 90 dakika boyunca sadece iki isabetli şut atabildi.

City takım halinde kapanan Atletico'ya karşı pozisyon üretmekte zorlanırken, Guardiola son düdüğün ardından kızgınlığını dile getirdi.

Ne söyledi?

Guardiola, Diego Simeone'nin Etihad'da kaleye ördüğü duvarı aşmak için bundan iyisini yapamayacaklarını öne sürdü.

"Simeone, Griezmann'ı sağ açığa, Joao Felix'i sol açığa yerleştirdi ve 5-5-0 dizilişiyle oynadılar. Beşli iki hat."

"Taş devrinde, bugün ya da 1000 yıl sonra farketmez, bu dizilişe karşı hücum etmek zor, hiç boşluk yok."

Koke'nin yanıtı

Sosyal medyada Guardiola'nın yorumuna göndermede buulnan Koke, Instagram hesabından Atletico armasını paylaştı.

Fotoğrafın altında, "Tarih öncesi dönemden bu yana aşığım, Atleticolu olmaktan gurur duyuyorum" mesajı yer aldı.

Instagram

13 Nisan'daki rövanşta City'yi Wanda Metropolitano Stadı'nda konuk edecek olan Atletico, sahaya 1-0'ın dezavantajıyla çıkacak.

Turu geçen takım, yarı finalde Chelsea-Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bu iki ekip arasındaki ilk maç ise 6 Nisan Çarşamba günü Stamford Bridge Stadı'nda oynanacak.