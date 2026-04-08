Atlético Madrid kalecisi öfkeli: Önemsiz bir pozisyon yüzünden çabalarımızı küçümsemeyin

Atlético Madrid kalecisi Juan Musso, Çarşamba günü Spotify Camp Nou'da oynanan ve El Rojiblancos'un (2-0).

54. dakikada, Atlético kalecisi, 6 metre alanında yakınında duran takım arkadaşı savunma oyuncusu Marcos Pubell'e bir vuruşla topu pasladı. Pubell, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında topu eliyle tuttu ve tekrar oyuna soktu.

Ayrıca okuyun

Atlético Madrid oyuncusu kaleciye dönüştü... Barcelona penaltı hak etti mi?

Sert tartışmanın ardından... Arbeloa, Real Madrid yıldızını takım arkadaşlarından özür dilemeye zorladı

Yeni cephe... Trump, cinsiyet değiştirenlerin Dünya Kupası'ndan men edilmesini istiyor

Mısır grubu... İran, Dünya Kupası'na katılmak için alternatif planını açıkladı

Mousso bu olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Hakem durumu doğru yorumladı, top oyunda değildi, Marc bana pas vermek için topu eliyle tuttu... Yaptığımız tüm kale vuruşlarında bana pası veren oydu."

Basın açıklamalarında şunları ekledi: "Bu, belirli bir avantajı kullanmaya çalışmakla ya da baskı altında olduğu için topu eliyle tutmasıyla ilgili değildi... Sadece topun oyun dışında olduğunu hissettim ve bu, hakemin de benimsediği yorumdu... Bana göre o bu durumdan yararlanmadı ve bu, tüm bu tartışmayı hak eden bir durum değil."

Arjantinli kaleci, bu pozisyona bu kadar odaklanılmasından duyduğu hoşnutsuzluğu da dile getirdi: "Sanki önemsiz bir pozisyon yüzünden, gösterdiğimiz büyük çabayı küçümsüyormuşuz gibi görünüyor... Top oyun dışı olduğu için tuttu, baskı altında değildi ve hiçbir şeyi belirleyen bir pozisyon değildi... İnsanlar bu konuyu gündemde tutmaya devam ederse, ben hakemin görüşüne katılıyorum... Söyleyebileceğim tek şey bu: Top oyun dışıydı."