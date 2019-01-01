Atletico Madrid - Juventus: Muhtemel 11'ler, sakat cezalı oyuncular, maç saati, yayın bilgileri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile Juventus arasında oynanacak dev maç öncesi bilmeniz gerekenler burada...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, Juventus'u konuk ediyor.

Son yıllarda bu turnuvada final gören iki ekibin dev karşılaşmasında Atletico Madrid saha ve taraftar avantajıyla tur kapısını aralamak isterken Ronaldo'lu Juventus ise rövanş için avantajlı bir skor elde etmeyi planlıyor.

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Serie A'da şu ana kadar yenilgi yüzü görmeyen Juventus, Şampiyonlar Lig H Grubu'nda aldığı 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle lider olarak son 16 turuna yükseldi.

Diego Simeone yönetiminde La Liga'da topladığı 47 puanla lider Juventus'un 7 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Atletico Madrid ise Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Borussia Dortmund'la 13'er puan toplayıp grubu ikinci sırada tamamlayarak Juventus'un rakibi oldu. İspanyol ekibi bu sezon Devler Ligi arenasında iç sahada oynadığı üç maçı da kazanırken bu maçlarda yalnızca 1 gol yedi.

Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

20 Şubat Çarşamba günü Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Juventus karşılaşması TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım Haberleri: Sakat - cezalı oyuncular

Atletico Madrid'in golcü oyuncusu Diego Costa, iki aylık sakatlığının ardından sahalara geri döndü ancak tam olarak hazır olmayan yıldız futbolcunun bu karşılaşmada ilk 11'de oynaması beklenmiyor. Juventus karşısına 4-4-2 dizilimiyle çıkması beklenen Simeone'nin hücum ikilisini Griezmann ve Morata'dan oluşturması bekleniyor. Öte yandan İspanyol ekibinde Lucas Hernandez'in sakatlığı devam ederken Koke'nin ise durumu şüpheli.

Juventus'ta ise Leonardo Bonucci ile Giorgio Chellini sevinci yaşanıyor. Sakatlığı atlatıp hafta sonu 3-0 kazanılan Frosinone maçında süre alan ikilinin Atletico Madrid deplasmanında da stoper tandemini oluşturması bekleniyor. Torino devinde sakatlığı devam eden Juan Cuadrado ise Madrid deplasmanında forma giyemeyecek.

Muhtemel 11'ler

Atletico Madrid: Jan Oblak; Gimenez, Godin, Arias, Filipe Luis; Partey, Rodrigo, Correa, Saul Niguez; Griezmann, Morata

Juventus: Szczesny; Bonucci, Chiellini, Cancelo, Alex Sandro; Bentancur, Matuidi, Pjanic, Dybala; Mandzukic, Ronaldo