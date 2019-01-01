Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Atletico Madrid ile Juventus karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.
Atletico Madrid, La Liga'da oynadığı dört maçta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.
7 puanı bulunan Juventus ise üçüncü haftası geride kalan İtalya Serie A'da üçüncü sırada bulunuyor.
İki takım tarihlerinde 11. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 10 maçın 5'ini Juventus, 4'ünü Atletico Madrid kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı.
Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşan bu iki takımdan turu geçen taraf Juventus olmuştu.
Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?
Atletico Madrid ile Juventus'u karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Dinamo Zagreb - Atalanta karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Atletico Madrid - Juventus maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Atletico Madrid'in galibiyetine 2.15 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 2.65 olarak belirlenmiş.
Juventus galibiyetine verilen oran ise 2.80.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.