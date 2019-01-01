Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesinde Atletico Madrid, Juventus'u konuk ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda ile karşı karşıya geliyor.

Mücadeleyi Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Atletico Madrid, 'da oynadığı dört maçta topladığı 9 puanla ikinci sırada yer alıyor.

7 puanı bulunan Juventus ise üçüncü haftası geride kalan İtalya 'da üçüncü sırada bulunuyor.

İki takım tarihlerinde 11. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 10 maçın 5'ini Juventus, 4'ünü Atletico Madrid kazandı. 1 maç ise berabere sonuçlandı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşan bu iki takımdan turu geçen taraf Juventus olmuştu.

Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta?

Atletico Madrid ile Juventus'u karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

Atletico Madrid - Juventus maçı hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Dinamo Zagreb - karşılaşması beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Atletico Madrid - Juventus maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Atletico Madrid'in galibiyetine 2.15 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 2.65 olarak belirlenmiş.

Juventus galibiyetine verilen oran ise 2.80.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.