Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Atletico Madrid, çareyi oyuncuların maaşlarını indirmekte buldu.

La Liga'da şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Atletico Madrid, maaş bütçesini düşürebilmek için bazı yıldız oyuncularından maaşlarında indirime gitmelerini talep etti. GOAL'ün edindiği bilgiye göre mevcut maaş bütçesini sürdürülebilirlikten uzak bulan Atletico Madrid yönetimi, Thomas Lemar ve Jan Oblak ile yeni kontrat konusunda şimdiden anlaşmaya vardı.

Koke, Antoine Griezmann ve Joao Felix ile de temasa geçen Atletico Madrid yönetimi, Lemar'a şimdiden yüzde 40'lık indirimi kabul ettirdi. 2027'de sona erecek kontratında büyük bir indirim yapan Lemar'ı kulübün en yüksek maaşlı oyuncusu Oblak da takip etti. Slovak kalecinin yapılan yeni anlaşmayla 2028 yılına dek Atletico Madrid'de kalması bekleniyor.

La Liga'da sezona iki maçta üç puanla başlayan Diego Simeone'nin öğrencileri ligde geçtiğimiz sezonu Real Madrid ve Barcelona'nın ardında üçüncü sırada tamamlamıştı. La Liga'nın yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nin de en önemli favorilerinden biri olan Atletico Madrid'in Devler Ligi'nde geçtiğimiz sezonki macerası Manchester City karşısında son bulmuştu.