Atlético Madrid'in yeni transferleri, Diego Simeone'nin muhteşem kilometre taşında çılgın bir gün yaşadı

Iker Luque ve Miguel Cubo, Atlético Madrid ile muhteşem bir gün geçirdiler. Gençlik akademisinden yetişen bu yetenekler, Valencia’nın efsanevi Estadio Mestalla stadyumunda ilk kez forma giydiler ve her ikisi de birer gol attı: 0-2. Teknik direktör Diego Simeone için de bu özel bir gündü: Simeone, teknik direktör olarak bininci maçına çıktı.

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile oynanacak rövanş maçı öncesinde Simeone, önceki haftalarda olduğu gibi gençleri kadroya dahil etmeye karar verdi. Júlio Díaz, Javi Boñar, Javi Morcillo, Rodrigo Mendoza, Luque ve Cubo'nun ilk 11'de veya yedek kulübesinde yer almasıyla Atleti neredeyse tanınmaz hale geldi.

Los Colchoneros, Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı önceden neredeyse garantilemişti, bu sayede Atleti, Valencia ile baskı hissetmeden mücadeleye girebildi. Ev sahibi takım henüz güvende değil, ancak ligde kalmayı garantilemek için iyi bir konumda bulunuyor.

Valencia'da uzun süre gol yoktu, ancak maçın bitimine 15 dakika kala bu durum değişti. Obed Vargas, sol kanatta boşluk bulan 20 yaşındaki Luque'yi gördü; Luque hemen şut çekmeyi düşündü ve topu güzel bir vuruşla kısa köşeye gönderdi: 0-1.

On dakikadan biraz daha kısa bir süre sonra Atleti'de, özellikle de Cubo'da yine büyük sevinç yaşandı. Derin bir pas, Valencia ceza sahası çevresinde Antoine Griezmann'a ulaştı; Griezmann, muhteşem bir kontrolün ardından Cubo'ya derin bir pas attı. 18 yaşındaki forvet, kısa köşeye sert bir şutla skoru 0-2'ye getirdi.

Beşinci sıradaki Real Betis'e karşı 13 puan farkla önde olan Atleti'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılması artık an meselesi. Valencia ise şu anda küme düşme hattının 5 puan üzerinde.



