Luis Suarez, Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinde Uruguay adına Şili'ye attığı kafa vuruşunda Lionel Messi’ye ait olan gol krallığını ele geçirdi.

Uruguaylı golcü, salı günü 2022 Dünya Kupası elemelerinde ülkesini liderliğe ulaştırmak için akrobatik bir vuruş yaptı.

Suarez, attığı sansasyonel golle futbol tarihine adını yazdırmayı başardı ve yine manşetleri süsleyen futbolcu oldu.

Suarez, Messi'yi geri bıraktı

Uruguaylı golcü, daha önce Arjantin'in kaptanı Lionel Messi ile 28 gollük bir rekoru paylaşıyordu.

Ancak, Şili'ye karşı yaptığı muhteşem vuruştan sonra Barcelona’dan eski takım arkadaşının bir gol önüne geçti.

Atletico Madrid'in yıldızı, 62 Güney Amerika ön eleme maçında 29 gole ulaşırken, Messi aynı gece Ekvador ile 1-1 berabere kaldıkları maçta Arjantin formasıyla 60. kez sahada yer aldı, fakat takımına gol katkısında bulunmadı.

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Suarez 'özel bir gece' geçirdi

Uruguay, Şili ile karşılaşmadan önce 2022 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmıştı, ancak galibiyet Güney Amerika tablosunda Uruguay’ın Brezilya ve Arjantin'in ardından üçüncü sırada yer almasını sağladı

Uruguay, aralık ayında baş antrenör olarak Oscar Tabarez'in yerine göreve getirilen Alonso yönetiminde art arda dördüncü zaferine ulaştı.

Suarez, rekor kırdığı maçın ardından son derece mutlu görünüyordu.

35 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

Noche especial, partido especial, camiseta especial y con gol. Que mas puedo pedir para vivir momentos únicos e inolvidables con MI PAIS? ❤️❤️❤️❤️❤️ URUGUAY URUGUAY NO MA!!!!!!!@AUFOficial pic.twitter.com/YwghIHR3O1 — Luis Suarez (@LuisSuarez9) March 30, 2022

"Özel gece, özel bir maç, özel bir forma ve özel bir gol.

“Ülkem için eşsiz ve unutulmaz anlardan daha fazla ne isteyebilirim ki?”

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