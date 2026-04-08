Atlético Madrid'in takım otobüsü Camp Nou yakınlarında yine taş yağmuruna tutuldu; Simeone hemen tepki gösterdi

FC Barcelona - Atlético Madrid maçı öncesinde ortalık oldukça gürültülü. Carrusel Deportivo'nun Çarşamba akşamı yayınladığı görüntülerde, Madrid'den gelen konuk takımın oyuncu otobüsünün Spotify Camp Nou'ya vardığında yoğun bir şekilde yuhalandığı görülüyor.

Söylentilere göre, Atlético'nun otobüsünün, teknik direktör Diego Simeone'nin oturduğu tarafta iki camı kırıldı. Görüntülerde bu durum net olarak görülmüyor, ancak muhtemelen atılan bir taşın çıkardığı sert bir patlama sesi duyuluyor.

Mart ayı başında da Atlético'nun takım otobüsü, öfkeli Barcelona taraftarları tarafından taşlarla saldırıya uğramıştı. Bu olay, iki dev takımın Copa del Rey'de oynayacağı yarı final maçından hemen önce meydana gelmişti.

Atlético, kupa turnuvasının ilk maçında 4-0 gibi büyük bir skorla galip gelmişti. Barcelona evinde güçlü bir geri dönüş yaptı, ancak 3-0'lık galibiyet, Copa del Rey finaline ulaşmak için yeterli olmadı.

Simeone, olayın ardından İspanyol medyasında hemen bir açıklama yaptı. "Toplum hala aynı. Bunu değiştiremeyiz. Bu bir istisna değil. Barcelona'ya geldiğimizde genellikle böyle olur," diye iç geçirdi Atlético'nun teknik direktörü.

Barcelona, Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético ile karşılaşacak, rövanş maçı ise önümüzdeki Salı günü Madrid'de oynanacak. Katalanlar, geçtiğimiz hafta sonu LaLiga'da Simeone'nin takımını 1-2 mağlup etmişti; Robert Lewandowski 87. dakikada galibiyet golünü atmıştı.