Atlético Madrid'in orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya

Johnny Cardoso'nun önümüzdeki yaz Dünya Kupası'na katılıp katılmayacağı büyük bir soru işareti. Atlético Madrid'in Amerikalı orta saha oyuncusu Perşembe günü antrenmanda ciddi bir sakatlık geçirdi.

Atleti, internet sitesinde Cardoso'nun antrenmanı tamamlayamadığını yazdı. "Tıbbi ekip muayene yaptı ve rapor, orta saha oyuncusunun sağ ayak bileğini ciddi şekilde burktuğunu gösteriyor."

"Cardoso, spor salonunda fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisi görecek ve sakatlığının seyrine göre ne zaman maçlara dönebileceği belirlenecek," dedi Atlético.

MARCA, Cardoso'nun sakatlandıktan sonra oldukça üzgün olduğunu yazıyor. Bu nedenle, Dünya Kupası'na yetişip yetişemeyeceği büyük bir soru işareti. Cardoso, bu sezon Atlético formasıyla bir daha sahaya çıkmayacak.

Atlético en kötüsünden korkuyor gibi görünüyor ve sosyal medyada şöyle yazıyor: "Hızlı bir iyileşme diliyoruz, Johnny. Daha güçlü geri döneceksin!"

23 kez milli formayı giyen oyuncu, geçtiğimiz milli maç döneminde teknik direktör Mauricio Pochettino'nun kadrosunda yer almıştı ve formda olduğu sürece Dünya Kupası'nda yer alması kesindi.

New Jersey doğumlu 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen yaz Real Betis'ten yaklaşık 24 milyon euroya transfer olmuştu. Cardoso, bugüne kadar Atlético formasıyla 30 maça çıktı.