Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16'da Manchester United'a galibiyet golünü atmasının ardından hakem Slavko Vincic'in gözlüğe ihtiyacı olduğunu öne sürerek öfkesini gizlemedi.

Anthony Eanga rakibini geçmeye çalışırken ilk yarıda yere düştü ve sonra oyunun devam etmesine izin verildi. Ardından Renan Lodi, golü buldu ve deplasman ekibi Old Trafford'da turu geçen taraf oldu.

United, Old Trafford'daki hakemlerin çeşitli kararları karşısında hüsrana uğradı ve Ronaldo'nun golün verilmesinden sonra çılgınca el kol hareketleri yaptığı görüldü.

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Rangnick'e eleştiriler

Manchester United efsanesi Roy Keane, kötü gidişat üzerine Alman Menajer Rangnic'i eeştirdi ve gelecek sezon takımın başında Diego Simeone'yi görmek istediğini açıkladı.

"Simeone. Gidin ve onu getirin. Büyük bir karakter. Harika şeyler yaptı. Harika bir karakter, büyük bir kişilik. Oyuncularla uğraşmaz. Belki onun gibi biri kulübe gelirse, işler yolunda gidebilir.

"Yakında değişebilir. Her şeyin kötü ve kasvetli olduğunu düşünmüyorum, United'da hala iyi şeyler oluyor, ancak menajeri görevinden almaları gerekiyor.

"Menajer doğru değilse, o zaman geri kalan her şey dağılır."

Keane, United'ın şu anda sözleşmeli olsun ya da olmasın, menajerlik için doğru adam arayışında acımasız olması gerektiğini de sözlerine ekledi: "Gidin ve istediğiniz menajeri alın.

"İnsanlar 'Oh, biri bir kulübe bağlı' diyor. Ancak gerçekten bir menajer istiyorsanız - ve gerçekten bir oyuncu istediğinizde böyle olur - gidip onu alırsınız.

"İki yıldır müsait olmadığını söyleyenlere, bahaneler üretenlere aldırmayın. Oyuncular için servet ödüyorsunuz, neden bir menajer için olmasın?

"Kimin sözleşmesi olduğu umurumda değil; onun Manchester United için doğru teknik direktör olduğunu düşünüyorsanız gidin ve onu alın."

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