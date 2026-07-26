Barcelona, Robert Lewandowski'nin gerçek forvet mevkiinde bıraktığı boşluğu hâlâ dolduramıyor; Atletico Madrid forveti Julian Alvarez ise onun yerini doldurmak için Blaugrana'nın en büyük hedefi olmaya devam ediyor. Ancak Atletico, Katalan gazetesi"Mundo Deportivo"haberine göre, görüşmelere girmeyi şiddetle reddediyor.

Temmuzun son haftasına girilmesine rağmen -ki bu, Barça başkanı Joan Laporta'nın geçen hafta, Barcelona'nın mayıs sonunda sunduğu 100 milyon euroluk teklifin geçerliliği için belirlediği süredir- Katalan kulübünün içinde herhangi bir aceleci ya da umutsuz hava bulunmuyor.

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Alvarez, Barcelona'nın büyük ilgisini görmeye devam ediyor; ancak Marcus Rashford'un kiralık döneminin bitmesinin ardından Anthony Gordon ve Karim Adeyemi ile anlaşılmasının ardından, kulüp, kadrodan birçok oyuncu ayrılmadığı takdirde bu yaz ek bir forvetle anlaşmama ihtimalini kesinlikle göz ardı etmiyor.

Gordon ve Adeyemi'ye ek olarak, Barcelona'ya ayrılma isteğini bildirmeyen Ferran Torres ile Dani Olmo da geçmişte yaptıkları gibi gerçek forvet mevkiinde oynayabilir; Raphinha da bu mevkide oynayabilecek kapasiteye sahip.

Büyük yıldızları makul fiyatlarla kadroya katmak için piyasadaki fırsatların sınırlı olması nedeniyle, Barcelona içinde sadece bir transfer tamamlamış olmak için bir oyuncuyla anlaşılmayacağı fikri yerleşmeye başladı.

Zorlu bir transfer

26 yaşındaki Julian Alvarez'e gelince, Arjantinli forvet 22 haziran günü Dünya Kupası sırasında, hayalini gerçekleştirmek için kulüpten "transfer olmayı" talep ettiğini açıklayarak Atletico üzerinde baskı kurmuş olsa da, Barcelona bu transferi tamamlamanın son derece zor olacağının farkında.

Alvarez, Barcelona'nın adını açıkça anmadı; ancak River Plate'te oynadığı dönemde, çocukken tuttuğu kulübe atıfta bulunuyordu.

Ancak Atletico şu an için Alvarez'i yalnızca İsveçli forvet Viktor Gyökeres'i içeren bir takasla Arsenal'e ya da Paris Saint-Germain'e satmaya razı.

Barça'ya hayır

Bu gelişme, Miguel Angel Gil Marin'in Dünya Kupası finalinden yalnızca iki gün önce kulüp taraftarlarına açıkça belirtmek istediği gibi, Atletico'nun Barcelona'ya kapıyı açmayı reddettiği bir dönemde geliyor.

Buna karşılık Barça, Julian Alvarez'i kadroya katmak için iki ay önce zaten sunduğu 100 milyon euroluk meblağı aşmayı düşünmüyor. Katalan kulübü, özellikle Atletico'nun en baştan müzakere etmek istemediği ve yıldızını satmama konusunda kararlı olması nedeniyle, transferin tamamlanmasını kolaylaştırmak için takasa oyuncu dahil etmeyi teklif etmeye de niyetli değil.

Böylece Alvarez ilginin odağı hâline geldi; önümüzdeki dönemde kulübünün gösterdiği güçlü direnci kırmak ve ayrılığına razı etmek için ne yapacağı bekleniyor.

Barcelona ise gerginliğe kapılmadan beklemeyi ve gelişmeleri takip etmeyi tercih ediyor. Zira Hansi Flick bir forvet daha eklemek istiyor; ancak"Mundo Deportivo"a göre kadrosunda hâlihazırda birçok hücum seçeneği bulunuyor.