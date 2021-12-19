Atletico Madrid'in golcüsü Luis Suarez'den teknik direktörü Diego Simeone'ye şok sözler: Aptal adam!

La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Sevilla deplasmanında aldığı 2-1'lik yenilgiyle üst üste üçüncü mağlubiyetini yaşarken, karşılaşmaya Uruguaylı yıldız Luis Suarez'in oyundan alındıktan sonra teknik direktörü Diego Simeone'ye yönelik sözleri damga vurdu.

Maçın 57. dakikasında skor 1-1'ken yerini Matheus Cunha'ya bırakan Suarez bu karara tepki gösterdi.

Marca'da yer alan habere göre oyundan alanından ayrılan Suarez bu değişiklik sonrasında, "Aptal her zaman aynı" şeklinde mırıldandı. Kulübeye gittiğinde çoraplarını fırlatan ve yüzünü kapatan Suarez, son üç maçta bir golde kaldı.

Şampiyonluğa taşımıştı

Geçen sezonki formda görüntüsünden uzakta olan 34 yaşındaki yıldız takımıyla çıktığı 17 lig maçında yedi golde kalırken, bir asist yaptı.

Atletico Madrid'in geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta önemli rol oynaya Suarez attığı 21 golle oldukça etkili olmuştu.

Atletico öncesinde Juventus ile de görüşen Suarez, İtalyan vatandaşı statüsünde oynamasını sağlayacak dil yeterliliği sınavını geçemeyince Juventus'a transferi son anda gerçekleşmemişti.

Daha önce Barcelona ve Liverpool formaları da giyen ve her iki takımdan da iz bırakarak ayrılan Suarez'in Barcelona'dan Lionel Messi ile olan yakınlığından dolayı gönderildiği öne sürülmüştü.

Bir önceki Barcelona yönetimi Suarez'in takımdan bedelsiz ayrılmasına onay vermeleri gerekçesiyle oldukça yoğun şekilde eleştirilmişti.

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