Atletico Madrid'in ardından: Barcelona forvet transferinde yeni bir engelle karşılaştı

Barcelona, mevcut yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için gerçek bir forvet arayışını sürdürüyor; ancak Katalan "Sport" gazetesine göre, Inter Milan'ın Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in ayrılığı konusunda müzakere etmek istemediğini teyit etmesinin ardından yeni bir engelle karşı karşıya.

Atletico Madrid'in Arjantinli golcüsüne sıkı sıkıya bağlı kalması ve ayrılığı konusunda müzakerelere girmeyi de reddetmesi nedeniyle Barça, Julian Alvarez'in dışında başka seçenekler aramak zorunda kaldı.

İtalyan basınının aktardığına göre, Katalan kulübü Lautaro'ya yönelmeye karar verirse benzer bir durumla karşılaşacak gibi görünüyor.

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Hazırlık döneminde Hamza Abdülkerim'in dikkat çeken performansına rağmen, teknik direktör Hansi Flick, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e ayrılmasının ardından başka bir forvetle anlaşma fikrine bağlı kalmaya devam ediyor. Bu da sportif yönetimi zor bir görevle karşı karşıya bırakıyor.

Aralarında "Sky Sport Italia"nın da bulunduğu İtalyan basını, Inter'in Lautaro Martinez'i satılamaz olarak gördüğünü ve kulübün, Barcelona onu kadrosuna katmak için resmen harekete geçmeden dahi golcüsü konusunda müzakere kapısını açmaya niyetli olmadığını teyit etti.

Inter için bir sembol

Lautaro, 2018 yılında Arjantinli Racing Club'dan yaklaşık 25 milyon euro karşılığında İtalyan kulübüne katılmasının ardından Nerazzurri forması altında dokuzuncu sezonunu geçirmeye hazırlanıyor.

Milano'ya gelişinden bu yana 28 yaşındaki golcü, takımın en öne çıkan sembollerinden birine dönüştü ve piyasa değeri büyük ölçüde arttı. Daha önce 100 milyon euroya ulaşan değeri, şu anda yaklaşık 85 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

Oyuncunun Inter ile 2029 yılına kadar sözleşmesinin bulunması, ayrıca yüksek bir maaş alması ve ailesiyle birlikte Milano'da kendini istikrarlı hissetmesi nedeniyle Barcelona'nın Lautaro'yu kadrosuna katma görevi daha da zorlaşıyor.

Buna rağmen "Sport"a göre, Inter'de geçirdiği uzun yılların ardından yeni bir deneyim yaşamak, futbol değerini yükseltmek, ayrıca Altın Ayakkabı ve Ballon d'Or gibi kupalar ve bireysel ödüller için rekabet etme konusunda daha büyük bir fırsata sahip olmak gibi bazı faktörler onu ayrılmaya çekebilir.

Gazete şöyle bitirdi: "Ancak transfer piyasasının kapanmasına iki haftadan az bir süre kala ve Barcelona'nın gerçek bir forvetle anlaşma ihtiyacının artmasıyla, Katalan kulübünün Lautaro konusunda Inter'in tutumunu kırma girişimi, Alvarez'le anlaşma girişimlerinde zaten benzer bir duvara toslamasının ardından son derece zor bir görev gibi görünüyor."

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