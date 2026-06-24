Atlético Madrid’in ardından… Al-Hilal ile Ronaldo’nun arkadaşı için rekabet eden yeni bir kulüp

Al-Hilal ile rekabete yeni bir kulüp girdi; bu kulüp, önümüzdeki yaz transfer döneminde Al-Nassr’ın kaptanı ve Portekizli Cristiano Ronaldo’nun arkadaşı olan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Al-Hilal kulübünün adı, Brezilyalı yıldız Malcom'un ayrılması durumunda, önümüzdeki yaz transfer döneminde Marsilya'nın İngiliz yıldızı Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için görüşmeler yaptığı yönünde anılıyor.

Basında yer alan haberlerde "Lider"in Greenwood'u kadrosuna katma fikrinden vazgeçtiği belirtilse de, Fransız "L'Équipe" gazetesi, Arjantinli yıldızı Julian Álvarez'in ayrılması durumunda Atlético Madrid ile birlikte kulübün hâlâ oyuncuyu kadrosuna katmak isteyenler arasında yer aldığını doğruladı.

Gazete, Greenwood’u kadrosuna katmak istediğini açıklayan yeni bir kulübün de olduğunu ortaya çıkardı: Aziz Yıldırım’ın, kazanması halinde İngiliz yıldızla sözleşme imzalayacağına söz veren Hakan Safi’yi geride bırakarak başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından, Türk kulübü Fenerbahçe.

Ancak Türk kulübü, 24 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için sadece 30 milyon euro ödemeyi düşünürken, Marsilya ise en az 50 veya 55 milyon euro talep ediyor.

Greenwood, geçen sezon Fransız kulübünde olağanüstü bir performans sergilemiş; çeşitli turnuvalarda oynadığı 45 maçta 26 gol atıp 11 asist yapmıştı ve 2024 yazında bu takıma transfer olduğundan beri parlamaya devam etmişti.

Marsilya’ya transfer olmadan önce, İngiliz yıldız 2019 ile 2023 yılları arasında 4 sezon boyunca Manchester United’da forma giydi. Bu süre içinde, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir buçuk sezon birlikte oynadı; daha sonra Ronaldo, Al-Nassr’a transfer oldu.