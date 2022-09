Atletico Madrid'in 'Another Way of Living' belgeseli: Nereden izlenir? Fragman ve belgesel hakkındaki her şey

Başarılı bir ilk sezonun ardından belgesel serisi, Atletico'nun 2021/22 sezonunun ele alan bir yapımla geri dönüyor.

Atletico Madrid, Diego Simeone'nin rehberliğinde Avrupa futbolunda dikkate alınması gereken bir güç kurdu.

Arjantinli teknik adam, iki geleneksel devi sert bir rekabete sokarak İspanyol futbolunda Real Madrid ve Barcelona hegemonyasını kırmayı başardı. Rojiblancos, 2020-21 La Liga şampiyonu oldu ve sahadaki başarıları, Prime Video belgesel dizisi 'Atletico Madrid: Another Way of Living' tarafından izleyiciye sunulacak. Yapım ikinci sezonuyla dönüş yapmaya hazırlanıyor. GOAL Türkiye; 'Atletico Madrid: Another Way o Living' belgeseli hakkında bilmeniz gereken her şeyi açıklıyor

"Atletico Madrid: Another Way of Living" belgeseli ne hakkındadır?

Belgesel, 2021-22 sezonunda Simeone'yi ve Atletico'nun kilit oyuncularını yakından ele alıyor.

Resmi web sitesinde anlatıldığı şekliyle bu belgesel: "Tutku ve zorluklarla dolu bir kulübün sırlarını ifşa ediyor. Ancak her şeyden önce, bu renklerin bir araya getirdiği taraftarların ve profesyonellerin hikayeleri arasında hayati bir yolculuğa odaklanıyor"

Belgeselde öne çıkan önemli isimlerden bazıları ise; Joao Felix, Fernando Torres, Antoine Griezmann, Angel Correa ve Kadınlar takımından Virginia Torrecilla.

Belgesel; röportajlar, soyunma odası görüntüleri ve daha önce yayınlanmamış benzersiz görüntüler sunuyor. Kulübe yön veren felsefe vurgulanmaya çalışıyor.

Ayrıca Luis Suarez'in 2021-22 sezonunun sonunda Wanda Metropolitano'da Atleti taraftarlarına duygusal vedasını ve veda sonrası yaşanan özel tepkiler de içinde yer alıyor.

Belgesel ne zaman yayına girecek ve nerede yayınlanacak?

Atletico Madrid: 'Another Way of Living' belgeseli 8 Eylül günü yayına girdi ve şu an Amazon Prime üzerinden izlenebilir.

Atletico Madrid: 'Another Way of Living' fragmanı

Belgeselin fragmanı yukarıdaki videodan izlenebilir.

Atleti'nin 2020-21 La Liga galibiyeti, Simeone'nin takıma 'bugüne odaklanması' için verdiği mesajla birlikte belirgin bir şekilde öne çıkartılıyor. "Şimdi olması gerekiyor"

Fragmanda sezon boyunca kritik durumlar hakkında yorum yapan Jose Maria Jimenez ve Koke gibi önemli şahsiyetleri de görüyoruz