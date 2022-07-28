Yoğun eleştiri alan tasarım nedeniyle forma satışları geçen yıla göre %40 azaldı.

Atletico Madrid 2022/23 sezonu iç saha formasında klasik çubuklu dizaynı yeniden yorumlamış, fakat bu değişiklik taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Atleticolu futbolseverlerin sosyal medyadaki olumsuz reaksiyonu satışlara da yansıdı ve bu cesur deneme büyük bir başarısızlığa dönüştü.

Formadaki kırmızı beyaz şeritler alışıldık düz geometrinin aksine, kulüp tarihinde ilk kez kavisli bir tasarımla taraftarların beğenisine sunuldu.

Veriler endişe yarattı

El Confidencial'in kulüp kaynaklarından edindiği bilgiye göre; forma satışları geçen yıl aynı tarihlerle kıyaslandığında %40 oranında geriledi.

Üstelik Atletico'nun resmi ürün satışları önceki yıllarda da düşüş trendindeydi. 2017'de kulübün arması değiştiğinden beri taraftarların formalara ve diğer lisanslı ürünlere olan ilgisi önemli ölçüde azaldı.

Atletico birkaç ay önce kulübün 75. kuruluş yıldönümü anısına, eski armanın kullanıldığı tamamen kırmızı renkte bir forma piyasaya sürmüş, büyük ilgi gören forma kısa süre içinde tükenmişti.

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Kavisli çizgiler neyi temsil ediyor?

Formada yer alan kavisli çizgiler; kaynağını Madrid'deki Cuerda Larga dağından alan ve şehri ikiye bölen Manzanares Nehri'ni temsil ediyor.

Şehrin doğa dokusuna yapılan bu atıfa rağmen taraftarlar formayı benimsemedi. Hatta uzun süredir her yıl forma satın alan Atleticolular arasında bu geleneğe son vermeyi düşünenler bile var.

Kulüp ise gelecek sezon kullanılacak formaların tasarımında taraftarların görüşlerine önem verileceğini belirtti.