Martin Zubimendi'nin Arsenal'deki geleceği erken sona erme tehlikesiyle karşı karşıya. Premier Lig'e transfer hayali, teknik direktör Mikel Arteta'nın planlarındaki rolünün azalması ve maçlarda az forma şansı bulmasıyla birlikte beklentileri karşılamayan bir deneyime dönüştü.

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Kariyeri için en doğru tercih olarak gördüğü Arsenal projesine güvenen İspanyol orta saha oyuncusunun kafasında şüpheler belirmeye başladı. Bu durum, daha fazla forma şansı bulmak ve kendisini Avrupa'nın en dikkat çeken orta saha oyuncularından biri yapan konumunu yeniden kazanmak amacıyla ayrılık kapısını araladı.

Arsenal'in, Zubimendi'den vazgeçmeyi kabul etmek için bir bedel belirlediğini İspanyol gazetesi AS duyurdu. Atletico Madrid'in başını çektiği İspanyol kulüplerinin ilgisi artarken Chelsea de oyuncunun durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Zubimendi'nin Arsenal'e transferi, profesyonel kariyerinde yalnızca yeni bir adım değildi. Oyuncu, transfer konusunda tavrını zamanında netleştirmeyen Real Madrid'in hamlesini beklememeye karar vermiş ve İngiliz projesini diğer tüm tekliflere tercih ederek bilinçli bir seçim yapmıştı.

Londra'daki serüvenine olumlu bir başlangıç yapan oyuncu, Arteta'nın kadrosunda kendini kabul ettirebileceğine dair beklentileri artıran performanslar sergiledi. Ancak işler zamanla değişti ve İspanyol teknik adamın planlarındaki rolünün azalmasıyla ikinci sezon çok daha karmaşık bir hal aldı.

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Veriler, Zubimendi'nin takıma katılırken hedeflediği konuma artık sahip olmadığını gösteriyor. Orta sahada güçlü bir rekabet yaşanırken Arteta'nın tercih sıralamasında Declan Rice, Myles Lewis-Skelly, Bruno Guimaraes, Martin Ödegaard ve Mikel Merino gibi isimler ondan önde yer alıyor.

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Bu tablo karşısında eski Real Sociedad oyuncusu, Londra'da kalmaya devam etmenin seviyesini ve milli takımdaki yerini korumak için ihtiyaç duyduğu süreleri almasını engelleyebileceğini fark ederek ilk kez Arsenal'den ayrılmayı ciddi şekilde düşünmeye başladı.

Habere göre Zubimendi önündeki tüm seçeneklere açık ve kendisine güven veren, şu an eksikliğini hissettiği rolü sunan bir proje bulması halinde La Liga'ya dönüşü de göz ardı etmiyor.

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Atletico Madrid harekete geçti, Chelsea takipte

Zubimendi'nin durumu, başta Atletico Madrid olmak üzere birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Atletico Madrid, oyuncunun Arsenal'de yaşadığı memnuniyetsizlikten yararlanarak onu yeniden İspanya sahalarına döndürmeyi amaçlıyor.

İlgi yalnızca Atletico ile sınırlı değil. Diğer İspanyol kulüpleri de orta saha oyuncusunun durumunu izlerken oyun kurma ve maçın temposunu kontrol etme konusundaki teknik becerilerini ve potansiyelini takdir eden Chelsea de geleceğindeki gelişmeleri takip eden kulüpler arasında yer alıyor.

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İspanyol gazetesinin aktardığına göre Zubimendi, Real Sociedad altyapısında görev yaptığı dönemde kendisiyle çalışan ve potansiyelinin en büyük hayranlarından biri olan Xabi Alonso nezdinde de özel bir değere sahip.

La Liga'ya dönüş, oyuncu için cazip bir seçenek gibi görünüyor. Zira ligin atmosferini çok iyi tanıyan Zubimendi, Premier Lig deneyimine atılmadan önce Real Sociedad formasıyla üst düzey performanslar sergileyebildiğini kanıtlamıştı.

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İspanya Milli Takımı Zubimendi'nin krizini gözler önüne serdi

Zubimendi'nin sıkıntıları Arsenal ile sınırlı kalmadı, İspanya Milli Takımı'ndaki durumuna da yansıdı. Oyuncu, hazır olduğunda teknik direktör Luis de la Fuente'nin ilk tercihi olmayı sürdüren Rodri nedeniyle ön libero mevkisinde zorlu bir rekabetle karşı karşıya.

Manchester City'nin yıldızının son milli arada sakatlığı nedeniyle forma giyememesiyle birlikte Zubimendi iki maçta ilk 11'de oynama fırsatı buldu ve bu şansı yeteneklerini kanıtlamak ve Avrupa'da yeniden dikkatleri üzerine çekmek için başarıyla değerlendirdi.

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Ancak bu maçlar aynı zamanda Arsenal'deki durumuna dair soru işaretlerini de yeniden gündeme getirdi. Zira oyuncu daha büyük bir rol üstlenebilecek niteliklere sahip olsa da Londra ekibindeki rekabet, beklediği fırsatı yakalamasının önünde engel oluşturuyor.

AS'ye göre Zubimendi'nin durumu, olağanüstü bir orta saha grubuna sahip İspanya Milli Takımı'ndaki rekabetin zorluğunu yansıtıyor. Ancak oyuncu için asıl büyük sorun, potansiyelini gösterebileceği yeterli alanı bulamadığı Londra'da yatıyor.

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Zubimendi ile ayrılık arasında 70 milyon euro var

Oyuncunun yeni bir deneyim yaşama isteği olsa bile İngiliz kulübünün onu bırakmak için net bir mali şart koymasının ardından Arsenal'den ayrılması kolay olmayacak.

Arsenal yönetimi, Zubimendi'nin hizmetlerinden vazgeçmek için 70 milyon euro talep ediyor. Bu rakam, son dönemde kadrodaki rolü azalmasına rağmen kulübün oyuncunun değerinden ve potansiyelinden ödün vermediğini gösteriyor.

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İspanyol gazetesi, teknik becerileri ve İngiltere'ye transferinden önce ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında Zubimendi'nin bu bedeli hak ettiğini düşünüyor. Ancak ilgilenen kulüplerin Arsenal'in mali taleplerini karşılamaya hazır olup olmadığı sorusu yanıt bekliyor.

Böylece oyuncu gerçek bir yol ayrımında bulunuyor: Ya Arteta'nın projesinde ilk 11'de yer kapmak için mücadele etmeyi sürdürecek ya da İngiltere macerasını noktalayıp kendisine yeniden güven verecek ve milli takımdaki varlığını garanti altına alacak daha büyük bir rol arayışıyla İspanya'ya dönecek.