Mutlaka Barcelona'ya transfer olmak isteyen Alvarez, Atletico'nun cuma günü Olympique Marsilya deplasmanında 2-1 kazandığı hazırlık maçının kadrosunda yer almadı. Arjantinli televizyon kanalı TyC Sports'un haberine göre bu, Alvarez'in açık talebi üzerine gerçekleşti. Oyuncunun, teknik direktör Diego Simeone'den artık Atletico forması giymemeyi istediği belirtildi.

Ayrıca golcünün menajerlerinin, Miguel Angel Gil liderliğindeki İspanyol devinin yöneticilerinden acilen yakın zamanda bir görüşme talep ettiği ifade ediliyor. Alvarez cephesinin tavrı ise net: Arjantinliyi hücum hattı için bir numaralı hedef olarak belirleyen Barca'ya transferin mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi isteniyor.

Alvarez'in hafta başında Dünya Kupası tatilinden dönmesinin hemen ardından zaten manşetler peş peşe gelmişti. Mundo Deportivo'ya göre 26 yaşındaki oyuncu, Simeone ve Gil ile görüşmek için daha pazartesi günü harekete geçmek istedi ancak antrenman tesisinde ikisinden birini de bulamadı. Habere göre Alvarez bu yüzden "patladı" ve çok öfkeliydi; ayrıca orada bulunan kişilere artık Atleti adına sahaya çıkmak istemediğini vurguladı. Duyumlara göre en uç senaryoda antrenman boykotuna bile gidebilir.

Mutlaka Barcelona'ya gitmek istiyor: Atletico lige Julian Alvarez'siz mi başlayacak?

Alvarez'in transfer çıkmazı haftalardır sürüyor. Barcelona'dan gelen 120 milyon euroluk teklifin Atletico tarafından reddedildiği, kulübün sözleşmede yer alan 500 milyon euroluk serbest kalma bedelinde ısrarcı olduğu belirtiliyor. Alvarez'in Madrid'deki sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor.

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Peki şimdi ne olacak? Teknik direktör Simeone, çarşamba günü lig başlangıcında sahasında Malaga'ya karşı Alvarez'den yararlanmak istiyor ancak bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. TyC Sports'a göre Arjantinli milli oyuncu, zihinsel olarak kendisini buna hazır hissetmediği için forma giymeyi düşünmüyor. Transfer söylentileri nedeniyle Atletico taraftarlarından öfkeli tepkilerle karşılaşma riski de bulunuyor.

Alvarez, 2024 yılında 75 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester City'den Madrid'e transfer olmuştu ve Atletico'nun en önemli oyuncularından biri konumunda. Geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 20 gol atıp dokuz asist yaptı.